배드빌런, 신곡 '스릴러' 가사 스포…K팝 신 킬러 탄생 예고

기사입력 2025-09-11 10:46


배드빌런, 신곡 '스릴러' 가사 스포…K팝 신 킬러 탄생 예고

[스포츠조선 백지은 기자] 그룹 배드빌런이 신곡 가사를 최초 공개했다.

11일 배드빌런 공식 채널을 통해 스니펫 이미지와 비디오가 공개됐다. 공개된 콘텐츠에는 신곡 '스릴러' 가사 중 '아임 스텝핑 인 더 바이브 쏘 킬라/ 앤드 아임 신 킬러/ 아임 더 스릴러'가 처음으로 등장해 눈길을 끌었다.

이와 함께 멤버들의 업그레이드된 비주얼도 눈길을 끌었다. 멤버들은 클로즈업에도 굴욕 없는 비주얼과 카리스마 넘치는 눈빛, 제스처로 긴장감을 표현하는 한편 강렬한 퍼포먼스로 관심을 모았다.

베드빌런은 데뷔 싱글 '오버스텝'을 시작으로 '허리케인' '숨' 등을 통해 독보적인 실력을 인정받으며 '5세대 퍼포먼스 맛집'이란 애칭을 얻었다. 그런 이들이 '스릴러'를 통해 선보일 새로운 무대에 기대가 높아지고 있다.

배드빌런은 15일 오후 6시 '스릴러'를 발표하고 컴백한다.


백지은 기자 silk781220@sportschosun.com

