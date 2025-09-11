스포츠조선

김희철, 동해 고소 논란 심경 고백 "법이 장난? 말도 안 되는 이야기"

기사입력 2025-09-11 11:07


김희철, 동해 고소 논란 심경 고백 "법이 장난? 말도 안 되는 이야기"

[스포츠조선 조윤선 기자] 슈퍼주니어 김희철이 멤버 동해 고소 사건에 대해 입을 열었다.

김희철은 11일 유튜브 채널을 통해 최근 화제가 된 동해와의 고소 사건, 충주맨과의 손절 등에 대한 입장을 밝혔다.

이날 김희철은 "홍콩 무대 위에서 너무 웃긴 플래카드를 봤다. '오빠, 동해 오빠 고소했어?' 이런 내용이었다. 그거 보면서 우리 해외 엘프(슈주 팬덤명)들도 나랑 동해의 고소밈을 좋아해 주고 사랑해 준다고 생각했다"고 말했다.

최근 김희철은 동해가 자신의 굴욕 사진을 공개하자 가짜 고소장을 올리며 반격했다. 법률대리인으로는 '법무법인 우주대스타엔터'를 선임했으며, 고소인과의 관계에 대해서는 '고소인과 친·인척 관계없음. 같은 아이돌 그룹 멤버. 과거 의형제 관계'라고 적었다.

김희철은 장난으로 만든 가짜 고소장이지만 혹여 발생할 오해를 방지하기 위해 "설마 내가 진짜 동해 고소했다고 생각하는 귀염둥이들 없지?"라는 설명도 덧붙였다.

이에 대해 김희철은 "처음에 우리가 '슈퍼쇼' 준비하면서 기사들이 유쾌하게 많이 났다. '슈주 20년은 고소엔딩', '찐형제 케미'하면서 떴는데 그 와중에 '법이 너희들 장난이냐'라는 느낌의 무겁고 진지한 기사가 하나 있었다"며 "그걸 보면서 '나랑 이동해 이야기가 이렇게까지 심각하게 비치는 건가'라고 생각했다"고 털어놨다. 그러면서 "이번에 '아는 형님'에서 미주랑 영지가 날 두고 다투는 것처럼 했는데 그냥 말도 안 되는 너무 웃긴 이야기 아니냐. 나와 동해 고소도 그렇다"고 해명했다.


김희철, 동해 고소 논란 심경 고백 "법이 장난? 말도 안 되는 이야기"
또한 최근 알려진 충주맨과의 '손절' 에피소드에 대해서도 "우리는 방송 각을 보지 않냐. 나는 늘 '아는 형님'에서 서장훈, 강호동 형을 때리는 입장이다. '슈퍼TV' 본 엘프들은 알겠지만 내가 생각보다 예능적 탱킹으로 맞는 걸 좋아한다"며 "충주맨이 에피소드 갖고 왔을 때도 나는 맞는 거 좋아하니까 '나도 이제 맞는구나' 싶었다. 그래서 '제발 때려줘'라고 한 거다. 만약 거기서 예능적으로 못 받았다면 너무 재미없고, 노잼이라서 방송 각을 본 거다"라고 설명했다.

이어 "근데 선태(충주맨)가 나한테 너무 죄송하다고 했다. 그래서 '미안해할 필요 없다. 너랑 나랑 즐거운 에피소드고 심각해질 문제 아니다. 이런 거로 입장문 쓰면 그건 개그가 너무 각박한 세상이 된 거다'라고 했다"고 전했다.


김희철은 "그렇게 따지면 나는 서장훈, 강호동 형한테 맨날 사죄하고 다녀야 된다. '서장훈 2조설', '강호동 피해자 101' 등"이라며 "호동이 형 피해자 같은 것도 그런 게 진짜 불편하면 방송에 나올 수가 없다. 일단 섭외 자체도 안 들어간다. 서로 땐땐한 사이면 방송에 부를 수 없다"고 밝혔다.

그러면서 "나랑 동해도 고소 드립이 진짜면 기사로 심각하게 날 거다. 다 어떤 티키타카가 존재하는 거다"라며 "미주, 영지가 날 두고 싸운다거나 충주맨과 연락 끊었는데 방송에 나와서 얘기하는 것도 말이 안 된다. 내가 동해 고소하는 것도 말 안 되는 건데 어느 정도 방송적으로 가미하는 건 있다"고 말했다.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

'마약 파문' 박유천, 앙상한 팔 다리 '뼈말라' 노화 포착...팬들 충격

2.

"트랜스젠더 확인한다며 성관계 요구"…하리수, 연예계 성희롱 피해 폭로[SC이슈]

3.

'뇌종양 투병' 이의정, 결국 쓸개·목젖 제거 "사망설까지 나와" ('명사수')

4.

김남길 "내 출연료 맞추면 제작 불가"..무페이로 조째즈 MV 의리 출연 '훈훈'

5.

김종국, ♥아내 루머 입 열었다 "20세 연하, 헬스종사자 아냐…연애기간도 짧아"[SC이슈]

연예 많이본뉴스
1.

'마약 파문' 박유천, 앙상한 팔 다리 '뼈말라' 노화 포착...팬들 충격

2.

"트랜스젠더 확인한다며 성관계 요구"…하리수, 연예계 성희롱 피해 폭로[SC이슈]

3.

'뇌종양 투병' 이의정, 결국 쓸개·목젖 제거 "사망설까지 나와" ('명사수')

4.

김남길 "내 출연료 맞추면 제작 불가"..무페이로 조째즈 MV 의리 출연 '훈훈'

5.

김종국, ♥아내 루머 입 열었다 "20세 연하, 헬스종사자 아냐…연애기간도 짧아"[SC이슈]

스포츠 많이본뉴스
1.

'눈물 왈칵' 최형우, "사랑하는 나의 형님! 저에게 최고의 투수는 언제나 '오승환' 형님입니다"[광주현장]

2.

"초비상!" 손흥민 빠진 토트넘 연쇄 이동 가능성, '7000만 파운드 수비 핵심' 레알 마드리드 '최우선 타깃' 등극

3.

PS 희망 이대로 걷어차나…팬들도 외면했던 실책 행진, 250㎞ 원정길 출발도 미뤘다

4.

역대 9번째, 31년만에 2번째 선발 10승 4명 달성. 첫 9승→마지막 10승 손주영 "강 팀에 있어서 10승할 수 있었다. 야수들에게 감사하다"[잠실 인터뷰]

5.

손흥민 김민재 오현규에 이어 카스트로프까지, 도 넘은 독일축구...獨언론 '옌스 월드컵 때문에 소속팀 주전 입지 잃을수도'

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.