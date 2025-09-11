김희철, 동해 고소 논란 심경 고백 "법이 장난? 말도 안 되는 이야기"

|
[스포츠조선 조윤선 기자] 슈퍼주니어 김희철이 멤버 동해 고소 사건에 대해 입을 열었다.
최근 김희철은 동해가 자신의 굴욕 사진을 공개하자 가짜 고소장을 올리며 반격했다. 법률대리인으로는 '법무법인 우주대스타엔터'를 선임했으며, 고소인과의 관계에 대해서는 '고소인과 친·인척 관계없음. 같은 아이돌 그룹 멤버. 과거 의형제 관계'라고 적었다.
김희철은 장난으로 만든 가짜 고소장이지만 혹여 발생할 오해를 방지하기 위해 "설마 내가 진짜 동해 고소했다고 생각하는 귀염둥이들 없지?"라는 설명도 덧붙였다.
이어 "근데 선태(충주맨)가 나한테 너무 죄송하다고 했다. 그래서 '미안해할 필요 없다. 너랑 나랑 즐거운 에피소드고 심각해질 문제 아니다. 이런 거로 입장문 쓰면 그건 개그가 너무 각박한 세상이 된 거다'라고 했다"고 전했다.
김희철은 "그렇게 따지면 나는 서장훈, 강호동 형한테 맨날 사죄하고 다녀야 된다. '서장훈 2조설', '강호동 피해자 101' 등"이라며 "호동이 형 피해자 같은 것도 그런 게 진짜 불편하면 방송에 나올 수가 없다. 일단 섭외 자체도 안 들어간다. 서로 땐땐한 사이면 방송에 부를 수 없다"고 밝혔다.
그러면서 "나랑 동해도 고소 드립이 진짜면 기사로 심각하게 날 거다. 다 어떤 티키타카가 존재하는 거다"라며 "미주, 영지가 날 두고 싸운다거나 충주맨과 연락 끊었는데 방송에 나와서 얘기하는 것도 말이 안 된다. 내가 동해 고소하는 것도 말 안 되는 건데 어느 정도 방송적으로 가미하는 건 있다"고 말했다.