‘백번의 추억’ 허남준 “1980년대 정서, 父에게 시대적 배경 조언 구…

[스포츠조선 조민정 기자] JTBC 새 토일드라마 '백번의 추억'에서 김다미, 신예은과 함께 호흡을 맞추는 배우 허남준이 1980년대 청춘을 이해하기 위해 아버지에게 조언을 구했다고 밝혔다.
11일 오후 서울 구로구 더링크호텔에서는 JTBC 새 토일드라마 '백번의 추억'(극본 양희승·김보람, 연출 김상호, 제작 SLL) 제작발표회가 진행됐다. 이날 자리에는 김상호 감독, 김다미, 신예은, 허남준이 참석해 작품에 대한 이야기를 나눴다.
JTBC 새 토일드라마 '백번의 추억'(극본 양희승·김보람, 연출 김상호, 제작 SLL)은 100번 버스의 안내양 고영례(김다미)와 서종희(신예은)의 빛나는 우정, 그리고 두 친구의 운명적 남자 한재필(허남준)을 둘러싼 애틋한 첫사랑을 그린 뉴트로 청춘 멜로 드라마. '일타 스캔들', '한 번 다녀왔습니다', '아는 와이프', '역도요정 김복주', '오 나의 귀신님' 등을 쓴 양희승 작가와 '서른, 아홉'의 김상호 감독이 의기투합한 작품이기도 하다.
허남준은 "당시 시대가 어땠는지 정서적으로 궁금한 부분이 많아 아버지께 여쭤봤다"며 "감독님과 작가님께 설명을 듣기도 했지만 정확한 해답보다는 그 시대의 공기를 알고 싶어 많이 여쭤봤던 것 같다"고 말했다.
극 중 허남준은 '백마 탄 왕자새끼'로 불리는 재필 역을 맡았다. 그는 "겉으로는 부잣집 아들로 완벽해 보이지만 사실 많은 상처를 가진 친구다. 연약한 마음을 감추고 어른인 척하려는 모습이 중요했다"며 캐릭터 해석을 전했다. 이어 "교복을 입고 연기할 기회를 주신 감독님께 감사드린다. 현장에서는 아이처럼 굴며 여린 마음을 숨기려는 재필의 모습을 담으려 노력했다"고 덧붙였다.
한편 '백번의 추억'은 오는 13일 오후 10시 40분 첫 방송된다.
조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com