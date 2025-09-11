진태현, 러닝크루 친목에 소신발언 "커플 됐으면 나가라, 팀원에 방해 말…

|
[스포츠조선닷컴 이우주 기자] 배우 진태현이 친목이 우선시되는 일부 러닝크루에 대해 소신발언을 했다.
단체 레슨도 받아봤다는 진태현은 "개인적으로 생각하는 단점은 집중적으로 케어해주지 못한다. 그게 상관 없다 하더라도 레슨 그룹에 선생님들이랑 친한 사람들이 있을 거고 이미 시작한 분들이 계시다. 그분들끼리 뭉쳐있다. 거기서 약간 사랑을 받거나 수업을 집중적으로 케어받거나 하기 힘들다. 그래서 은근히 상처받는 사람이 있다"며 "그래서 레슨은 개인 레슨이나 극소수 레슨을 추천한다"고 밝혔다.
특히 진태현은 "누누이 얘기하지만 많이 모이는 곳은 친목을 한다. 친목이 나쁘다는 게 아니다. 나도 친목을 하지만 친목이 우선이 된다. 친목을 하는 게 나쁘다는 게 아니지만 그걸 왜 비추하냐면 운동하러 오지 않았냐. 운동하러 왔으면 운동하는 게 전부여야 한다"고 강조했다.
진태현은 "친목 단속을 강하게 하는 대장님들이 있는 곳을 가라. 그런 데 가면 이런 일이 없다. 그런 데를 가야 운동을 진짜 열심히 할 수 있다"며 "세션, 레슨, 크루 반대하지 않는다. 너무 좋다. 하지만 뭔가 하려면 원칙과 규칙을 지키고 그 안에서 리더가 있으면 좋겠다. 이게 저의 개인적인 의견"이라고 밝혔다.
