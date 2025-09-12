스포츠조선

'최동석 이혼' 박지윤, 확 달라진 얼굴·몸매 "최저 몸무게 찍었다"

기사입력 2025-09-12 06:01


[스포츠조선 이유나 기자] 방송인 출신 박지윤이 확 달라진 얼굴과 몸매를 공개했다.

11일 박지윤은 "스위치온 끝나서 최저몸무게 찍은 오늘, 애들이랑 오랜만에 같이 저녁 먹었어요"라며 사진을 공개했다.

사진 속에는 최근 "턱선 살아났다"는 말을 들은 V라인 얼굴과 뱃살이 확연히 들어간 허리가 담겨 있다.

박지윤은 "애들이 '엄마도 먹는거야?' '단식 끝났어?' 라며 같이 밥먹으니 너무 좋다고 한다"며 "엄마가 유지 잘해서 이제 같이 먹자 쭉"이라고 덧붙였다.

이어 가득 차려진 한 상을 공개하면서 "이웃이 가져다주신 참맛나김밥에 이안이가 먹고 싶다는 김치찌개 & 치즈달걀말이, 저는 김밥 많이 먹게될까봐 곤약밥 데웠고요, 찌개간 잘 베인 두부랑 먹는 속세의 맛은 역시, 서울에서 지인이 챙겨줘서 들고온 거대멜론까지 오늘은 애들이랑 알차게 먹는 저녁입니다"라고 오랜만에 먹는 진수성찬을 즐겼다.

그러면서 "다이어트가 끝난 건 아니"라며 "목표 체중 못 가서 계속할 것"이라고 전했다.

한편 박지윤은 2009년 최동석 KBS 전 아나운서와 결혼해 슬하에 1남 1녀를 뒀으나 2023년 파경을 맞아 이혼 소송 중이다. 현재 양육권과 친권은 박지윤에게 있으며, 최동석은 면접 교섭을 통해 자녀들을 만나고 있다.

