유이, 173cm인데 40kg대까지 살 빠져 걱정.."증량 어려워" ('무쇠소녀단2')

기사입력 2025-09-13 07:05


[스포츠조선 조윤선 기자] '무쇠소녀단' 유이가 갈수록 살이 빠진 모습으로 주변의 걱정을 샀다.

12일 방송된 tvN '무쇠소녀단2'에서는 대망의 첫 복싱대회에 출전하는 유이, 금새록, 박주현, 설인아의 모습이 그려졌다.

이날 무쇠소녀단 멤버들은 복싱대회 출전을 앞두고 막바지 훈련에 집중했다. 근육량 증량을 목표로 한 유이는 근력 운동에 매진했지만, 박지훈 코치는 "유이 씨 체중이 너무 빠지던데"라며 우려를 표했다. 하루에 3~4시간씩 매일 운동한 결과 체지방만 1kg이 빠지며 체급 미달 우려까지 제기됐다.

현재 51kg이라고 밝힌 유이는 "식단 관리하면서 잘 먹어보겠다"고 씩씩하게 말했고, 박지훈 코치는 "탄수화물을 많이 먹어라"라고 조언했다.

이후 유이는 벌크업을 위해 운동 후 삼겹살, 초밥, 달걀 토스트 등을 챙겨 먹으며 증량에 힘썼다. 그는 "열심히 먹다 보니까 수치상으로는 무게가 올라가고 있다"고 말했다.


복싱대회 당일, 김동현은 멤버들의 상태를 점검했다. 그는 유이에게 "근육량 1kg 늘리기 성공했냐"고 물었고, 유이는 "한 달만 시간을 더 달라. 활동하면서 다이어트는 많이 해봤는데 어떻게 늘려야 하는지 모르겠다"고 답했다.

이에 김동현은 "생각보다 단백질을 많이 먹어야 된다"고 조언했다. 그러자 유이는 "지겹도록 먹었다"며 "운동 안 하면서 할 수는 없으니까 사실 근육량은 한 달 전 그대로 23kg이다"고 털어놨다.

김동현은 "근육량 늘리기가 진짜 어렵다. 체중도 그대로냐"고 질문했고, 유이는 "운동하면서 살이 49~50kg까지 많이 빠졌는데 잘 모르겠다. 잘 맞춰보려고 한다"고 말했다. 다른 멤버들은 계속 살이 빠져서 말라가는 유이를 걱정하면서도 "부럽다"고 솔직한 마음을 털어놨다.

한편 유이는 계체량 측정에서 52.7kg으로 체중 미달 우려를 극복하고 무사히 통과했다.

