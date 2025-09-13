이민정♥이병헌, 유쾌한 결혼생활 공개 "서로 웃기려고 경쟁"(직장인들)

|
[스포츠조선 김소희 기자] '직장인들' 멤버들이 배우 이민정의 실물 미모에 감탄을 쏟아냈다.
12일 공개된 쿠팡플레이 '직장인들 시즌2' 6화에는 배우 이민정이 게스트로 출연해 솔직하고 유쾌한 입담을 뽐냈다.
화기애애한 분위기 속 김원훈은 "신동엽 대표님과 정말 사이가 가깝냐. 대표님은 어떤 분이냐"고 물었고, 이민정은 "저랑 똑같다. 술 좋아하고, 음주 타이밍도 똑같다"며 털털한 모습을 드러냈다.
백현진이 "동엽이 형이 이병헌 씨 정말 좋아하지 않냐"고 묻자, 이민정은 "형이냐?"고 재치 있게 받아쳐 현장을 웃음바다로 만들었다. 이에 김원훈은 "이민정 씨, 원래 사석에서도 이렇게 재밌으시냐"고 궁금해했고, 신동엽은 "맞다. 민정 씨랑 병헌 씨랑 같이 있으면 서로 웃기려고 한다. 그런 매력을 유튜브를 통해 많이 알게 된 것 같다"고 전했다.
이수지가 "술 한잔 같이하고 싶다"고 말하자, 이민정은 "지금 마실까?"라고 답해 스튜디오에 또 한 번 웃음을 안겼다.
그런가 하면, 이날 이민정은 자신에게 따라붙는 다양한 수식어에 대해서도 언급했다. 신동엽이 "배우 이민정 하면 어떤 이미지가 떠오르냐"고 묻자, 차정원은 "아름답다, 고귀하다, 유일하다"고 칭찬을 아끼지 않았다. 반면 김민교는 "어쩔 수 없이 이병헌 님의 아내"라고 솔직하게 말해 웃음을 자아냈다.
김원훈이 "연관 검색어에 어떤 키워드가 떴으면 좋겠냐"고 묻자, 이민정은 "작품으로 인정받는 게 가장 좋긴 하다"며 "아이도 잘 키우고, 본업도 열심히 하고 싶다. 유튜브도 병행하면서 이것저것 다 잘하고 싶은 욕심이 있다"고 바람을 전했다.
한편, 이민정은 배우 이병헌과 결혼, 슬하 아들 하나 딸 하나를 두고 있다. 유튜브 채널을 통해 일상을 공개하며 팬들과도 소통하고 있다.