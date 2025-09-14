잘되는 임윤아, 이것까지 소화했다..'폭군의 셰프' 속 남장까지 러블리

|
[스포츠조선 문지연 기자] '폭군의 셰프' 임윤아가 남장까지 러블리하게 소화했다.
임윤아는 tvN 토일드라마 '폭군의 셰프'(fGRD 극본, 장태유 연출)에서 최고의 순간 과거로 타임슬립한 프렌치 셰프 '연지영' 역으로 출연해 캐릭터와 하나 된 연기로 매주 시청자들에게 뜨거운 호평을 이끌고 있다.
결국 장춘생이 제작한 압력솥을 얻은 연지영은 궁으로 돌아가는 길에 제산대군(최귀화)이 보낸 자객들의 습격을 받았고, 그 과정에서 뚜껑은 잃었지만 단지만큼은 꼭 끌어안은 채 필사적으로 버텨낸 후 임송재(오의식)와 우림위의 도움으로 가까스로 위기를 넘겼다.
연지영은 탈진 끝에 쓰러졌다가도 경합만은 포기하지 않겠다는 의지로 다시 일어섰고, 무사히 경합장에 도착한 후 "실력 발휘 좀 해볼까요?"라는 말과 함께 승부욕을 불태우는 눈빛을 번뜩이며 극의 흥미를 배가시켰다.
임윤아는 극 중 장춘생을 설득하는 집념 어린 과정부터 압력솥을 지켜내려는 절박한 순간까지 한 호흡도 놓치지 않는 연기로 극적 긴장감을 증폭시킨 것은 물론 남장까지 완벽하게 소화한 비주얼은 작품에 또 다른 재미를 더했으며, 고난을 극복한 후 엔딩에서 보여준 눈빛은 보는 이들에게 강렬한 여운을 남기며 다음 화에 대한 기대감을 최고조로 끌어올렸다.
한편 임윤아의 다채로운 활약이 눈에 띄는 '폭군의 셰프'는 매주 토, 일 오후 9시 10분 tvN에서 만나볼 수 있다.
문지연 기자 lunamoon@sportschosun.com