순댓국집 운영하는 이효리 사촌오빠 깜짝 등장..붕어빵 DNA ('런닝맨')

최종수정 2025-09-14 19:39

[스포츠조선닷컴 이게은기자] 가수 이효리의 사촌오빠가 '런닝맨'에 깜짝 등장했다.

14일 방송된 SBS '런닝맨'에서는 멤버들이 천안을 방문한 모습이 전파를 탔다.

멤버들은 지석진이 감기에 걸리자, 지석진 주위에 앉는 걸 기피했다. 특히 촬영 당시 결혼을 앞둔 김종국은 최대한 멀찍이 앉아 웃음을 안겼다.

이날은 김종국 결혼식이 일주일 남았던 상황. 유재석은 "종국이 결혼식이 일주일 남았는데 신부가 누군지 아 알려준다"라며 서운해했고 김종국은 "뭘 알려줘. 왜?"라며 당황했다. 유재석은 이어 "아니 호날두도 이거보단 공개적으로 하더라. 전 세계 최고의 비밀이야 아주"라며 다시 서운함을 드러냈고 김종국은 "자 조용 조용. 조용히 하는 거예요"라며 상황을 급히 마무리 지었다.


김종국은 최근 촬영차 캠핑장에 다녀왔다는 근황을 전하기도. 유재석이 "요즘 안 가던데를 막 간다?"라며 웃자 김종국은 "촬영 때문에 갔다. 아들, 딸 체험하는 거였는데 딸이 진짜 편하더라"라며 2세 계획의 설렘을 드러냈다.

김종국은 특히 딸이 더 좋을 것 같다며 "딸이 예쁘기도 하고 편하기도 하다. 남자는 와일드하다. 애는 무조건 하나 낳아야겠다"라며 딸 바보 꿈을 꿨다. 또 평소 검소한 김종국은 "내 아들이 나중에 명품을 좋아하면 꼴보기 싫을 것 같다"라며 미리 걱정도 해 다시금 웃음을 안겼다.

천안에 도착한 멤버들은 순댓국 집에서 허기를 달래기로 했다. 그런데 알고보니 이 가게는 이효리 고모가 운영하는 곳이었다. 제작진은 "지금은 고모가 연세가 많아 사촌 오빠가 운영 중"이라고 소개했고 뒤이어 이효리 사촌오빠가 등장했다. 이효리 사촌오빠는 눈매와 콧대가 이효리 분위기와 똑닮아 눈길을 끌었다. 이 소식을 알게 된 이효리는 유재석에게 "고모네 집 왔으니까 많이 먹고 가시라"라는 문자를 보냈다.

