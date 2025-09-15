스포츠조선

김종국, 이광수·김희철·탁재훈 다 빠진 하객명단…"헬스장 관장은 초대"[SC리뷰]

기사입력 2025-09-15 07:10


[스포츠조선 백지은 기자] 가수 김종국의 결혼식 하객 명단이 공개됐다.

14일 방송된 SBS '미운 우리 새끼(이하 미우새)'에서는 김종국이 김희철 김동현과 만나 대화하는 모습이 공개됐다.

이날 김희철은 김종국의 결혼식에 초대받지 못했다며 서운함을 드러냈다. 그는 "왜 '미우새' 팀은 안 불렀냐. 향이랑 너무 거리감 느껴진다"고 토로했고 김종국은 "결혼식을 크게 하지 않았다. 양가 50명씩 총 100석 뿐이었다. 일주일에 한번 이상 보고 연락도 자주 하는 사람들, '런닝맨' 사람들, 매일 보는 헬스장 관장 형 초대했다. 사회는 원래 친구에게 부탁하려 했는데 유재석 형이 직접 해주겠다고 했고 축가는 내가 한다"고 설명했다.

김희철은 "강호동 형은 안 물러도 이해하지만 서장훈 형은 꼭 불러야 한다"고 했고 김종국은 "서장훈 형은 불렀다. 신동엽 형도 어머니가 꼭 모셔야 한다고 해서 초대했다"고 답했다. 이에 김희철은 "그럼 나만 이상해지네?"라며 서운해하다 "탁재훈 형도 안갔지? 그럼 됐다"고 마음을 풀었다.


김종국은 5일 서울 모처에서 비연예인 아내와 극비리에 결혼식을 올렸다. 그는 자신의 개인 채널을 통해 지인들에게 결혼 소식을 전하는 영상을 공개했다. 김종국은 오랜 시간 '런닝맨'에서 호흡을 맞춘 유재석 지석진 하하 송지효, 임대 멤버 강훈 등은 결혼식에 초대했으나, 고정 멤버 지예은과 반고정 멤버 최다니엘, 현재는 프로그램에서 하차한 이광수 전소민은 초대하지 않았다. '미우새'에서는 신동엽과 서장훈이, KBS2 '옥탑방의 문제아들'에서는 주우재와 양세찬이 대표로 초대됐다. 타이거FC 멤버 쇼리와 조나단, 연예계 절친인 '용띠클럽' 장혁 차태현 홍경민, 박민철 변호사, 매니저와 스타일리스트도 결혼식 하객으로 초대받았다.


백지은 기자 silk781220@sportschosun.com

