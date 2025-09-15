'2025 이스포츠 대학리그', 전국본선 개막하며 3개월의 여정 시작

|
'2025 이스포츠 대학리그'가 13일 전국본선을 시작하며 올해 최고의 e스포츠 대학을 가리기 위한 3개월간의 여정에 돌입했다.
전국본선은 13일~14일 1주차를 시작으로 11월 2일까지 4주차의 일정을 소화한다. 또 각 지역진흥원이 주관하는 결선진출전은 권역별로 열린다. 수도·강원권은 11월 8~9일 온라인으로, 영남권은 27일 부산이스포츠경기장에서, 호남권은 19~20일 광주이스포츠경기장에서 온오프라인 병행으로 진행되며 충청권은 11월 8일에 대전이스포츠경기장에서 각각 진행된다.
전국본선 경기 일정과 함께 다양한 팬 참여형 이벤트도 열린다. 대학리그 마스코트 캐릭터 '유니지'와 '콘'을 활용한 팬아트 공모전, 대학리그 FC 온라인 선수 스쿼드 따라하기, 시청 인증 이벤트 등이 마련되며, 참여자에게는 넥슨 캐시, 배달전용 상품권, 대학리그 마스코트 캐릭터 굿즈 등이 증정된다.
이스포츠 대학리그 생방송 중계는 대학리그 공식 유튜브, 치지직, SOOP, 네이버e스포츠에서 시청할 수 있으며, e유니언즈가 중계하는 서브경기도 대학리그 공식 유튜브에서 시청 가능하다.
남정석 기자 bluesky@sportschosun.com