키우기 디펜스 RPG '서머너즈 워: 러쉬', 스팀에 정식 출시

|
컴투스는 키우기 디펜스 RPG '서머너즈 워: 러쉬'를 PC게임 플랫폼 스팀에 출시했다고 밝혔다.
이번 스팀 버전 출시를 앞두고 스팀 내 위시리스트(찜) 목록에 '서머너즈 워: 러쉬'를 추가 시 다량의 크리스탈을 받을 수 있는 사전 이벤트를 진행했으며, 목표치인 1만 건을 돌파하여 전 이용자에게 5만 크리스탈이 쿠폰으로 지급될 예정이다.
컴투스가 개발하고 서비스하는 '서머너즈 워: 러쉬'는 글로벌 히트작 '서머너즈 워' IP 기반의 고퀄리티 방치형 RPG다. 원작의 매력적인 소환수와 세계관을 계승하면서도, 방치형 콘텐츠의 편리함과 타워 디펜스의 전략성을 결합한 하이브리드 구조를 통해 게임성을 확장하며, 대규모 PvP, PvE 등 다양한 콘텐츠를 선보이고 있다.
'서머너즈 워: 러쉬'는 출시 이후 국내 양대 마켓 인기 게임 순위 1위를 기록하는 등 안정적인 흥행을 이어왔다고 컴투스는 전했다. RPG 매출 순위에서도 다수 지역에서 TOP10에 안착하며 글로벌 이용자들에게 게임성을 인정받고 있다. 지난 8월엔 출시 100일을 맞아 자사 인기 IP인 '미니게임천국'과 컬래버레이션을 비롯해 신규 소환수 출시 등 다양한 업데이트와 이벤트를 진행하며 유저들과 소통을 이어가는 중이다.