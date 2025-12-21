케이윌, 오열하며 전한 은퇴..."앞으로 노래 하기 어려울 거라고" ('전참시')

기사입력 2025-12-21 06:03


[스포츠조선 정안지 기자]가수 케이윌이 "의사 선생님이 앞으로 노래를 하기는 어려울 거라고 하셨다"면서 눈물을 흘렸다.

20일 방송된 MBC '전지적 참견 시점' 말미에는 케이윌이 출연한 예고편이 공개됐다.

영상 속에는 케이윌의 3층으로 이루어진 3색의 공간들이 공개됐다. 이를 본 MC들은 "심플하면서 예쁘다"면서 감탄했다. 이어 전원 라이프의 끝판왕 옥상 정원이 등장, MC들은 입을 다물지 못했다.

그때 누군가가 케이윌의 집을 찾았고, 다름 아닌 전현무였다. 그는 "우리가 만나면 불효 배틀 많이 하지 않냐"고 했고, 케이윌은 "중,고등학교 때 '엄마 보일러 왜 또 껐냐'고 하면 엄마가 '어머 있었니?'라고 하셨다"면서 쇼킹한 엄마 뒷담화로 웃음을 안겼다. 이어 케이윌은 전현무의 어머니 절약 이야기에 "우리 엄마는 치약이 없으면 소금을 쓴다"고 해 웃음을 자아냈다.


특히 단독 콘서트 무대에 오른 케이윌의 모습도 공개, 이때 그는 "꽤 오래된 이야기고 긴 이야기다"면서 힘들었던 시간을 처음으로 세상 밖으로 꺼냈다.

케이윌은 "의사 선생님이 앞으로 노래를 하기는 어려울 거라고 하셨다. 처음으로 떠올렸던 단어가 은퇴였다"면서 눈물을 흘려 어떠한 사연이 있을지 궁금증을 자아낸다.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

