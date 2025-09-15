스포츠조선

배우 진서연, 최시원 이어 美 극우 인사 찰리 커크 추모 게시글 올렸다

기사입력 2025-09-15 09:05


[스포츠조선 조민정 기자] 배우 진서연이 미국 극우 성향 인사 찰리 커크의 피살 소식에 추모 글을 올렸다.

진서연은 지난 14일 개인 SNS에 찰리 커크의 사진과 함께 "삼가 고인의 명복을 빕니다"라는 짧은 글을 남겼다. 찰리 커크는 미국 '터닝포인트 USA'를 창립한 인물로 생전 도널드 트럼프 전 대통령을 공개 지지했으며 총기 규제 반대와 혐오 발언으로 논란을 일으킨 극우 성향 정치 활동가다. 그는 지난 10일(현지시간) 미국 유타 밸리 대학교 강연 도중 총격을 받아 사망했다.

커크의 죽음에 대해 일부 연예인과 인플루언서들이 추모 글을 남겼다가 정치적 입장을 드러낸 것이 아니냐는 비판에 직면했다. 슈퍼주니어 최시원과 유튜버 해쭈 등은 글을 삭제하거나 사과했으며 진서연의 추모 역시 네티즌들 사이에서 갑론을박을 불러일으키고 있다.

한편 진서연은 현재 ENA 예능 '진서연의 NO'에 출연 중이다. 오는 11월 방송 예정인 TV조선 새 주말 미니시리즈 '다음 생은 없으니까' 차기작을 준비하고 있다.
조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com



