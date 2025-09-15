스포츠조선

방시혁, 세단타고 경찰 출석…"심려 끼쳐 송구, 조사 성실히 임하겠다"[SC이슈]

최종수정 2025-09-15 10:03

[스포츠조선 정빛 기자] 기업공개(IPO)를 앞두고 투자자들을 속여 지분을 매각하게 했다는 의혹을 받는 방시혁 하이브 의장이 경찰에 출석했다.

방 의장은 15일 오전 10시 서울 마포구 서울경찰청 금융범죄수사대 청사에 모습을 드러냈다. 검은색 세단을 타고 정장을 입은 채 출석한 그는 취재진 앞에서 "제 일로 심려를 끼쳐 드려 송구하다. 오늘 조사에 성실히 임하겠다"고 짧게 말한 뒤 청사로 들어갔다. 이어지는 질문에는 "조사에서 말씀드리겠다"고만 답했다.

서울경찰청 금융범죄수사대는 이날 방 의장을 피의자 신분으로 불러 자본시장법 위반 등 혐의에 대해 소환 조사한다.


정빛 기자 rightlight@sportschosun.com

