함파트너스 그룹, 온유 첫 방콕 단독 콘서트 성황리 개최, 글로벌 K-P…

함파트너스 그룹이 가수 온유(ONEW)의 첫 번째 월드투어 '2025 ONEW WORLD TOUR 'ONEW THE LIVE : PERCENT (%)''의 첫 방콕 단독 콘서트를 성공적으로 주최했다. 지난 9월 13일 오후 6시, 방콕 MCC HALL(The Mall LifestoreNgamwongwan)에서 열린 이번 공연은 온유의 첫 방콕 단독 무대라는 상징성 속에 수많은 팬들이 몰리며 뜨거운 열기를 확인시켰다.
함파트너스 그룹은 이번 공연을 통해 K-POP 아티스트 글로벌 활동 지원 파트너로서의 입지를 공고히 했으며, 아티스트와 팬덤을 잇는 콘텐츠·커머스·테크 융합 모델을 입증하며 K-POP 비즈니스의 새로운 가능성을 제시했다.
함파트너스 그룹 함시원 대표는 "온유의 첫 방콕 단독 콘서트는 아티스트와 팬 모두에게 특별한 순간이었다"며 "앞으로도 케이팝머치와 스카이벤처스를 중심으로 글로벌 팬덤과 아티스트를 연결하는 혁신적 플랫폼을 지속적으로 발전시켜 나갈 것"이라고 밝혔다.
