'크로스파이어' 최고 무대인 CFS 2025 그랜드 파이널, 12월 중국…

스마일게이트 엔터테인먼트는 '크로스파이어' e스포츠의 최고 무대인 'CFS 2025 그랜드 파이널'을 오는 12월 3일부터 14일까지 중국 청두에서 개최한다고 15일 밝혔다.
'CFS 2025의 슬로건은 'Dare to Dominate'(지배하기 위해 도전하라)로 끊임없이 진화하는 FPS IP인 '크로스파이어'의 정체성을 담았다고 스마일게이트는 전했다. 또 이번 대회를 단순한 경기 무대를 넘어, 선수들의 기량과 팬들의 열정, 그리고 청두 시민이 함께 어우러지는 글로벌 e스포츠 문화 축제로 한층 성장시킬 계획이라고 강조했다.
CFS는 올해 12주년으로 전세계 80여 개국에서 서비스되는 글로벌 FPS '크로스파이어'를 기반으로 한 대표적인 글로벌 e스포츠 대회다. '크로스파이어'는 지난 8월 세계 최대 규모의 e스포츠 축제인 EWC 2025에 정식 종목으로 성황리에 대회를 마치며 글로벌 FPS 종목으로서의 저력을 입증했다. 이어지는 CFS 2025 그랜드 파이널에서는 역사와 전통을 잇는 최고 권위의 대회로 글로벌 팬들의 기대가 집중되고 있다.
스마일게이트 엔터테인먼트 여병호 실장은 "올해 CFS는 지난 12년간 축적한 역사와 전통에 더해, 국제무대에서 한층 성장한 팀들의 치열한 경쟁이 더해져 최고의 경기들이 예상된다"며 "글로벌 팬들이 함께 즐길 수 있는 최고의 e스포츠 무대를 선보일 것"이라고 밝혔다.