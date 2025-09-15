[SC현장] "첫사랑 얼굴 벗고 액션 여전사로"…그레타 리, '트론' 시…

|
[스포츠조선 안소윤 기자] 한국계 미국인 배우 그레타 리가 영화 '트론: 아레스'를 통해 첫사랑의 이미지를 벗고, 강렬한 액션 여전사로 돌아왔다.
영화 '트론: 아레스' 기자간담회가 15일 서울 용산구 이촌동 CGV 용산아이파크몰에서 진행됐다. 현장에는 배우 그레타 리가 참석했다.
그레타 리는 첫 내한 소감에 대해 "제가 이 자리에 와 있다는 사실이 믿기지 않는다. 저에게는 너무나 큰 의미다. 오랜 시간 연기를 해왔지만 할리우드 영화, '트론: 아레스'와 같은 영화로 한국에 온다는 걸 상상해 본 적 없었다. 또 '트론' 시리즈 최초로 한국인 주인공이지 않나. 프레스 투어를 한국에서 시작하는 것에 대해 어떻게 생각하냐고 하셔서 고민도 없이 당연히 와야 한다고 말씀드렸다"고 전했다.
이어 액션신 준비 과정에 대해 "달리기 실력이 늘었고, 올림픽에 출전해도 될 정도"라고 너스레를 떤 뒤, "실제로 촬영을 진행하면서 이 정도까지 뛰어야 할 줄은 몰랐다. 달리는 모든 장면에서 제대로 안 뛰면 죽을 수도 있겠더라. 올림픽 선수들도 많은 훈련을 하지만, 죽기 살기로 뛰는 전력 달리기를 20번 넘게 하진 않지 않나"라고 털어놨다.
'트론: 아레스'는 가상과 현실을 넘나드는 독창적인 사이버펑크 세계관과 화려한 스케일을 담아냈다. 그레타 리는 연기에 중점을 둔 부분에 대해 "캐릭터의 인간성, 사람 자체에 집중하려고 노력했다"며 "영화는 모두를 위한 것이어야 한다. 저의 본 모습과 비교하자면 이브 킴은 분석적이고 똑똑하지만 평범한 사람이다. 평범했던 한 사람이 비범한 상황에 놓이면서 초인의 힘을 발휘하는 과정을 그려내고 싶었다"고 전했다.
이어 요아킴 뢰닝 감독과 첫 작업을 마친 소감도 전했다. 그레타 리는 "감독님과의 작업을 떠올려보면 좋은 이야기밖에 할 게 없다. 이정도 규모의 영화를 제대로 연출하려면 감독으로서 구체적인 요건이 필요한데, 그런 지점들을 모두 갖춘 분이었다. '트론: 아레스' 제작 완성도를 보면 그 어떤 것과도 비교되지 않는 최고의 수준"이라고 감탄을 표했다.
한국계 미국인인 그레타 리는 20여 년간 브로드웨이와 TV 시리즈, 영화 등을 오가며 탄탄한 연기 입지를 쌓아왔다. TV시리즈 '더 모닝쇼'로 프라임타임 에미상 여우조연상 후보에 오르며 할리우드 내 입지를 굳혔다. 국내에는 영화 '패스트 라이브즈'로 얼굴을 알렸으며, 이 작품으로 골든 글로브 시상식, 크리틱스 초이스 등 주요 시상식에서 여우주연상 후보로 오르는 영광을 누렸다.
그레타 리는 한국 문화가 뜨거운 글로벌 관심을 받고 있는 점에 대해 "한국인들은 스스로 최고인 걸 알고 있었는데, 전 세계가 드디어 정신 차리고 알아보고 있다고 생각한다"며 "문화나 예술, 패션, 영화 등이 큰 사랑을 받을 때 너무나 기쁘고 제가 확신했던 것들이 인정받는 느낌이다. 배우로서도 그렇고 개인으로서도 그렇다"며 "이런 것들이 단지 시작에 불과하다고 생각해서 몹시 설렌다. 얼마나 세상이 더 대단한 것들을 알아볼지 기대된다"고 기쁨을 드러냈다.
안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com