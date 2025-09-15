신재영 흔들리고, 강릉고는 기세 폭발…‘불꽃야구’ 파이터즈 구원투수의 운…

스포츠조선

신재영 흔들리고, 강릉고는 기세 폭발…‘불꽃야구’ 파이터즈 구원투수의 운명은?

[스포츠조선 조민정 기자] 불꽃 파이터즈가 강릉고를 상대로 승부수를 던진다.

15일 오후 공개되는 스튜디오C1 야구 예능 '불꽃야구' 20화에서는 김성근 감독이 경기 흐름을 흔드는 파격적인 결단을 내린다. 구원투수로 신재영이 등장하자 강릉고 더그아웃은 긴장감에 술렁인다. 앞서 티빙 오리지널 '김성근의 겨울방학'을 통해 그의 제구력을 확인했던 만큼, 적장조차 "나이스 피처가 올라왔다"고 혀를 내둘렀다.

김성근 감독은 수비 위치까지 흔드는 변화를 감행하며 분위기를 장악했다. 김선우 해설위원이 "감독님이 완전 달라지셨네요"라고 감탄할 정도. 그러나 기대와 달리 신재영은 초반부터 흔들렸고, 강릉고 선수들의 기세는 오히려 살아났다. 더욱이 강릉고 선수들이 과거 신재영에게서 들었던 조언을 발판 삼아 청출어람의 경기력을 보이자 압박감은 한층 커졌다.

이날 경기에서는 '김성근의 겨울방학'에서 혹독한 훈련을 받은 애제자도 마운드에 오르며 긴장감을 배가시킨다. 그의 구위에 파이터즈 타자들은 연이어 타이밍을 놓치며 고전했고 강릉고 선수들 사이에서는 "우리 레벨에서 보면 (한화 이글스) 폰세 같은 투수"라는 말까지 흘러나왔다.

이어 김성근 감독은 또 다른 비밀병기를 꺼냈다. 날카로운 커브에 파이터즈 선수들까지 "공에 힘이 있다"며 놀라움을 표했지만 곧 위기에 봉착하며 경기의 향방은 안갯속으로 빠져든다. 과연 김성근 감독의 믿음이 통할지 파이터즈가 강릉고의 저항을 뚫고 승리를 거머쥘 수 있을지 관심이 쏠린다.

'불꽃야구' 20화는 15일 오후 8시 스튜디오C1 공식 유튜브 채널을 통해 공개된다.
조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com

