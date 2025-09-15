스포츠조선

♥홍현희도 몰랐다...제이쓴, "몰래 아들 데리고 해외로 출국"

기사입력 2025-09-15 19:46


♥홍현희도 몰랐다...제이쓴, "몰래 아들 데리고 해외로 출국"

[스포츠조선닷컴 김수현기자] 방송인 홍현희의 남편 제이쓴이 아들 준범이를 데리고 '깜짝 해외여행'을 떠났다.

15일 제이쓴은 "오늘 얼집 가기 싫다고 하길래 혀니 몰래 얼집 제끼고 해외여행왔움(feat.얼집가방) 준범아 아빠 짱이지"이라며 웃었다.

제이쓴은 어린이집을 가기 싫다는 아들에 즉석에서 비행기표를 예매하고 곧장 인천공항으로 가 놀라움을 자아냈다.


♥홍현희도 몰랐다...제이쓴, "몰래 아들 데리고 해외로 출국"
공항의자에 앉아 천진난만한 미소를 지은 아들 준범이는 비행기 이륙에 오동통한 손을 올리며 여행을 시작했다.

한편 인테리어 디자이너 제이쓴은 방송인 홍현희와 지난 2018년 결혼했으며 슬하에 아들 준범 군을 두고 있다.

shyun@sportschosun.co

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

김희선, 해장국에 낮술→대중교통까지..톱스타의 소탈한 휴일

2.

'누적 연봉 429억' 이대호, 후배 위해 1200만원 플렉스..."소고기 230인분 쐈다"

3.

슈, '♥임효성과 별거' 인정 후 日일상 공개.."또 다른 패밀리와 만남"

4.

김우빈, 팬들 저녁값 깜짝 결제…"눈물의 랍스터&스테이크"

5.

홍진경, 이혼 간접 언급 '폭소'..조세호에 "♥아내가 끝사랑? 장담할 수 있냐"('도라이버')

연예 많이본뉴스
1.

김희선, 해장국에 낮술→대중교통까지..톱스타의 소탈한 휴일

2.

'누적 연봉 429억' 이대호, 후배 위해 1200만원 플렉스..."소고기 230인분 쐈다"

3.

슈, '♥임효성과 별거' 인정 후 日일상 공개.."또 다른 패밀리와 만남"

4.

김우빈, 팬들 저녁값 깜짝 결제…"눈물의 랍스터&스테이크"

5.

홍진경, 이혼 간접 언급 '폭소'..조세호에 "♥아내가 끝사랑? 장담할 수 있냐"('도라이버')

스포츠 많이본뉴스
1.

이제는 하다하다 '내 기록 내가 깬' 오타니, 홈런 1개-득점 15개 보태면 93년만에 ML 레전드 기록 소환한다

2.

'홍명보호 걱정을 왜해?' 日 피파랭킹 '15위→17위→19위' 추락 또 추락→2년만에 최저치 유력, 9월 A매치 '폭망' 여파

3.

"메시마저 지운 손흥민 파워" '54초골→5만978명' MLS가 난리…'손케' 아닌 '손부' 조합, 영웅의 서사 계속될 것 '기대 폭발'

4.

韓 축구 천만다행, 에이스 이강인 부상 심각하지 않아...PSG 동료피셜→佛매체 "컨디션 확인 필요"

5.

무적의 가을야구 청부사, 갑자기 8실점 무너진 이유 있었네...롯데 충격, 감보아 팔꿈치 이상

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.