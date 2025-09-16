박한별, '남편 버닝썬 논란' 후 6년만 드라마 복귀.."긴장과 설렘 공…

스포츠조선

박한별, '남편 버닝썬 논란' 후 6년만 드라마 복귀.."긴장과 설렘 공존"

기사입력 2025-09-16 10:13


사진=찬엔터테인먼트 제공

[스포츠조선 박아람 기자] 배우 박한별이 6년 만에 드라마로 복귀하는 소감을 밝혔다.

박한별은 소속사 찬엔터테인먼트를 통해 "6년 만에 작업하는 드라마라서 긴장과 설렘이 공존한다. 모든 드라마에 힐링코드가 있지만 '밭에서 온 그대'에는 사람 냄새 가득한 감동이 있다"고 전했다.

그러면서 "특히 어머니와 딸만의 깊은 감정선이 특별하다. 좋은 작품을 만나 '하세연'에 몰입하면서 큰 에너지를 받고 있다. 많이 시청해주셔서 기분 좋은 희노애락을 함께 느껴주시면 좋겠다"고 당부했다.

박한별은 최근
NBS한국농업방송 특집 드라마 '밭에서 온 그대'의 주인공 '하세연' 역에 캐스팅 돼 촬영에 임하고 있다. 리즈 시절을 지나온 톱스타가 예능 프로그램 촬영차 농촌 마을에 내려갔다가 생기는 에피소드를 그린다. 박한별만의 맑고 따뜻한 이미지가 작품을 통해 고스란히 전달되며 각별한 위로와 설렘을 선사할 예정이다.

박한별은 무더운 날씨 속에서 촬영 현장에 배우와 제작진을 위해 커피차를 선물하기도 했다. 극 중 배역 이름을 빗대어 '행복 하세연'이라고 배너까지 설치해 작품에 대한 남다른 애정을 보여줬다. 현장에서 밝은 에너지를 전파하며 제작진과 깊은 유대, 팀워크를 다지는 모습도 인상적이다.

NBS한국농업방송 특집 드라마 '밭에서 온 그대' (연출: 이윤아, 극본: 아몬드, 제작: 스튜디오 커피브레이크, 콘텐츠몬스터)는 농촌을 배경으로 한 힐링 로맨스 작품. 현재 기획과 철저한 준비 과정을 거쳐 본격적으로 제작되고 있다.

한편, 박한별은 2019년 남편 유인석 전 유리홀딩스 대표가 '버닝썬 게이트'에 연루된 사실이 알려지며 연예 활동을 중단한 바 있다.

유인석은 2020년 업무상 횡령, 성매매 알선, 식품위생법 위반, 특정경제범죄 가중처벌 등에 관한 법률 위반 등 혐의로 기소돼 징역 1년 8개월에 집행유예 3년을 선고받았으며, 1심 판결 후 항소를 취하해 형이 확정됐다.


남편의 사건 이후 사실상 자취를 감췄던 박한별은 이후 제주도로 거주지를 옮겨 카페를 운영하며 조용한 생활을 이어왔고, 유튜브와 SNS 등을 통해 간간이 근황을 전해 화제를 모으기도 했다.

tokkig@sportschosun.com

