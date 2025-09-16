박한별, '남편 버닝썬 논란' 후 6년만 드라마 복귀.."긴장과 설렘 공…

|
[스포츠조선 박아람 기자] 배우 박한별이 6년 만에 드라마로 복귀하는 소감을 밝혔다.
박한별은 최근
박한별은 무더운 날씨 속에서 촬영 현장에 배우와 제작진을 위해 커피차를 선물하기도 했다. 극 중 배역 이름을 빗대어 '행복 하세연'이라고 배너까지 설치해 작품에 대한 남다른 애정을 보여줬다. 현장에서 밝은 에너지를 전파하며 제작진과 깊은 유대, 팀워크를 다지는 모습도 인상적이다.
한편, 박한별은 2019년 남편 유인석 전 유리홀딩스 대표가 '버닝썬 게이트'에 연루된 사실이 알려지며 연예 활동을 중단한 바 있다.
유인석은 2020년 업무상 횡령, 성매매 알선, 식품위생법 위반, 특정경제범죄 가중처벌 등에 관한 법률 위반 등 혐의로 기소돼 징역 1년 8개월에 집행유예 3년을 선고받았으며, 1심 판결 후 항소를 취하해 형이 확정됐다.
남편의 사건 이후 사실상 자취를 감췄던 박한별은 이후 제주도로 거주지를 옮겨 카페를 운영하며 조용한 생활을 이어왔고, 유튜브와 SNS 등을 통해 간간이 근황을 전해 화제를 모으기도 했다.
