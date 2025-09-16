스포츠조선

지드래곤·손흥민, 이런 모습 처음..강호동 만나 속내 다 털어놓는다

기사입력 2025-09-16 14:40


지드래곤·손흥민, 이런 모습 처음..강호동 만나 속내 다 털어놓는다
사진='하나TV' 유튜브 채널

[스포츠조선닷컴 이게은기자] 그룹 빅뱅 멤버 지드래곤, 축구계 슈퍼스타 손흥민이 '무릎팍 박사' 강호동을 만났다.

16일 '하나TV [하나은행]' 채널에는 '전설의 귀환... 무릎팍 is BACKㅣ무릎팍박사 EP.0'이라는 티저 영상이 게재됐다.

강호동은 "전설의 귀환. 무적의 해결사 무릎팍! 그가 돌아왔다"라는 멘트와 함께 등장해 눈길을 끌었다. 강호동은 이번엔 무릎팍 도사가 아닌 백발 박사로 변신해 지드래곤과 손흥민을 만났다.


지드래곤·손흥민, 이런 모습 처음..강호동 만나 속내 다 털어놓는다
사진='하나TV' 유튜브 채널
지드래곤과 손흥민은 각각 강호동을 마주하며 "여기가 혹시 무릎이 닿기도 전에?"라며 과거 '무릎팍 도사'의 게스트 단골 멘트를 언급했다. 강호동이 손흥민에게 "좀 전에도 몇 번 울 뻔했는데?"라고 묻자 손흥민은 "전 여기까지인 것 같다"라고 체념하는가 하면, 지드래곤은 "천재라는 수식어가 좋았다? 싫었다?"라는 질문에 "그냥 천재 하겠다"라고 말해 어떤 내용들이 담길지 궁금증을 더했다.

한편 하나은행 측은 이번 유튜브 콘텐츠 '하나뿐인 무릎팍박사'를 오는 23일 공식 채널 '하나TV'에서 단독 공개한다. 하나은행에 따르면 지드래곤과 손흥민은 진행자 강호동에게 최고가 되기까지의 고민과 어려움, 다양한 에피소드를 공개할 예정이다.

joyjoy90@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

박주호, 어이없는 역전골 논란 해명 "페널티킥 못본 팬 아쉬움 공감"

2.

서장훈에 5년동안 러브콜 보내던 장예원 “MC 호흡? 첫 녹화부터 기대 이상”

3.

고준희, 이틀 굶고 라면 5개 폭식 "3일 관리 안 하면 4kg 쪄, 허벅지 찌르며 참아"

4.

이장우, 카레집 결국 폐업..."처음엔 잘됐지만 맛 변해 인정"

5.

[SC현장]"코인은 소재일 뿐"…'달까지 가자', 흙수저들의 하이퍼리얼리즘 생존기(종합)

연예 많이본뉴스
1.

박주호, 어이없는 역전골 논란 해명 "페널티킥 못본 팬 아쉬움 공감"

2.

서장훈에 5년동안 러브콜 보내던 장예원 “MC 호흡? 첫 녹화부터 기대 이상”

3.

고준희, 이틀 굶고 라면 5개 폭식 "3일 관리 안 하면 4kg 쪄, 허벅지 찌르며 참아"

4.

이장우, 카레집 결국 폐업..."처음엔 잘됐지만 맛 변해 인정"

5.

[SC현장]"코인은 소재일 뿐"…'달까지 가자', 흙수저들의 하이퍼리얼리즘 생존기(종합)

스포츠 많이본뉴스
1.

"아! 아버지" 유상철 아들이 전한 또 다른 감동, "일본은 이겨야" 정몽준 회장의 '채찍'…역사가 된 김주성→김병지→데얀→김호 감독, 제2회 K리그 명예의 전당 헌액

2.

최다, 최다, 최다... 3년에 1명 나오던 200K를 올해 4명? 폰세 신기록 어디까지[SC 포커스]

3.

'명예의 전당' 故유상철 대신 트로피 받은 아들 "아버지 사랑해주신 분들과 나누는 상"[명예의 전당]

4.

컵대회 여자부, 외인 못 본다 왜? 베트남팀도 참가 불발

5.

케인이 누구죠? 손흥민 '환상 호흡' 새로운 파트너 MLS서 찾았다…LAFC 우승 핵심 듀오 주목→"SON 커리어 두번째 트로피 조준"

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.