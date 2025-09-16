스포츠조선

'쌍둥이맘' 황혜영, 육아 정책 비판 "나라에서 뭐라도 해야..현실적인 지원 필요"

기사입력 2025-09-16 16:34


'쌍둥이맘' 황혜영, 육아 정책 비판 "나라에서 뭐라도 해야..현실적인 …

[스포츠조선닷컴 이게은기자] 가수 겸 CEO 황혜영이 육아 정책에 대해 소신을 밝혔다.

16일 황헤영은 SNS에 자신의 채널 '황혜영이다' 영상 일부를 게재했다.

영상 속 황혜영은 "대한민국 부모님들에게 상 줘야 한다. 저는 열심히 하는 엄마들에 비하면 (아이에게 잘하는 부모) 축에도 못 낀다. 그럼에도 불구하고 쌍둥이다 보니 만만치 않다"라고 말했다. 이어 "나라에서 뭐라도 해 주면 안 되나. 현실적으로 (아이 키우기가) 수월해져야 젊은 사람들도 아이를 많이 낳아야겠다는 생각을 할 것 같다"라며 소신을 밝혔다.


'쌍둥이맘' 황혜영, 육아 정책 비판 "나라에서 뭐라도 해야..현실적인 …
황혜영은 "멀리보면 안 되고 현실적인 걸 봐줘야 한다. 이걸 남편에게 계속 말했더니 국회로 가라고 하더라. 나는 국회에 계신 분들에게 귀 기울여 달라 부탁을 하는 거다"라고 강조했다.

한편 황혜영은 1994년 투투로 데뷔해 많은 사랑을 받았다. 2011년 정치인 출신 남편 김경록과 결혼 후 쌍둥이 아들을 출산했다. 쇼핑몰 CEO로 성공, 연 매출 100억원을 달성해 화제를 모은 바 있다.

joyjoy90@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

이장우, 카레집 결국 폐업..."처음엔 잘됐지만 맛 변해 인정"

2.

박수홍 딸, 10개월에 父 인기 넘은 '최연소 셀럽'...사진 요청→팬서비스 '척척'

3.

김대희, 미모의 딸 연세대 보낸 비결 "공부에는 철저히 무관심" ('조동아리')

4.

[SC현장] "내 돈 아니니까"..넷플릭스 만난 '크라임씬 제로', 스케일 커지고 초심 찾았다 (종합)

5.

MBC, 31년 만에 기상캐스터 제도 폐지했지만…故오요안나 유족은 분노[SC이슈]

연예 많이본뉴스
1.

이장우, 카레집 결국 폐업..."처음엔 잘됐지만 맛 변해 인정"

2.

박수홍 딸, 10개월에 父 인기 넘은 '최연소 셀럽'...사진 요청→팬서비스 '척척'

3.

김대희, 미모의 딸 연세대 보낸 비결 "공부에는 철저히 무관심" ('조동아리')

4.

[SC현장] "내 돈 아니니까"..넷플릭스 만난 '크라임씬 제로', 스케일 커지고 초심 찾았다 (종합)

5.

MBC, 31년 만에 기상캐스터 제도 폐지했지만…故오요안나 유족은 분노[SC이슈]

스포츠 많이본뉴스
1.

대반전! 매디슨+클루셉 못 믿어→이강인 당장 영입해…"창의적인 LEE 토트넘에 완벽히 부합"

2.

폭우에 벌써 수원은 물바다. LG-KT전 내일 더블헤더 가능성 UP[수원 현장]

3.

양우진이 한화로? 우완 강세, 야수 약진, 트라우마, 대표팀, 안갯속 신인드래프트, 운명은 2번픽에서 갈린다

4.

천둥.번개 동반 폭우 쏟아진 잠실구장, 순식간에 물웅덩이 생긴 더그아웃[잠실 현장]

5.

'이번엔 2루타+3경기 연속안타 보여드립니다' 애틀랜타의 보물이 되고 있는 웨이버픽 김하성, 이적 첫 2루타 폭발에 꾸준함마저 장착

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.