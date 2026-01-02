장원영 "홍콩은 좋아하는 나라" 발언에 中 격앙…아이브 퇴출·불매 번졌다

[스포츠조선 김준석 기자] 그룹 아이브(IVE) 멤버 장원영의 발언을 둘러싸고 중국 내 논란이 거세게 확산되고 있다.
홍콩을 '나라'로 표현한 한마디가 중국 누리꾼들의 정치적 민감성을 건드리며 불매 움직임으로까지 번지는 모양새다.
최근 아이브 공식 유튜브 채널에는 'MAMA 2025 비하인드' 영상이 공개됐다. 영상에는 시상식 참석을 위해 홍콩을 방문한 멤버들의 모습이 담겼고, 이 과정에서 장원영은 "맛있는 저녁 먹어야지"라며 "저는 홍콩 좋아한다. 맛있는 게 많다. 홍콩은 좋아하는 나라 중 하나다"라고 말했다.
문제는 이 발언이 공개된 이후였다. 중국 누리꾼들은 장원영이 홍콩을 '국가'로 표현한 점을 문제 삼으며 강하게 반발했다.
중국은 홍콩을 자국의 특별행정구로 규정하고 있으며, '하나의 중국' 원칙을 핵심 외교 기조로 내세우고 있다.
중국 SNS 웨이보에는 "홍콩은 중국의 영토이지 나라가 아니다", "연예인의 무지한 발언이 주권을 침해했다"는 비판이 잇따랐다. '#JangWonyoungHongKongCountry(장원영 홍콩 국가 발언)', '#IVEGetOutofChina(아이브 중국에서 나가라)', '#KoreanIdolsHistoryEducation(한국 아이돌 역사 교육)' 등 해시태그가 빠르게 확산됐고, 일부 누리꾼들 사이에서는 아이브 관련 콘텐츠 불매 주장까지 등장했다.
현지 매체들도 비판에 가세했다. 시나연예는 "중국의 영토 주권과 완전성에 대한 명백한 도전"이라고 지적했고, 글로벌타임스는 "한국 아이돌들이 중국 시장의 중요성을 알면서도 정치적 민감성에 대한 이해는 부족하다"며 "중국 팬의 소비로 수익을 얻으면서 주권을 존중하지 않는 이중적 태도"라고 강도 높게 비난했다.
장원영을 둘러싼 중국 내 논란은 이번이 처음은 아니다. 그는 2022년 파리 패션위크 참석 당시 한국 전통 장신구인 비녀를 착용한 사진을 공개했다가 일부 중국 누리꾼들로부터 "중국 문화를 훔쳤다"는 주장에 휘말린 바 있다.
이번 발언 논란이 장원영 개인을 넘어 아이브의 중국 내 이미지와 향후 활동에 어떤 영향을 미칠지 관심이 쏠리고 있다.