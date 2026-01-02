'김연경 은퇴로 걱정했는데…' 제자가 왔다, V리그는 무사했다...'신의 한수' 된 OK저축은행의 부산행
|
|
|28일 화성 종합실내체육관에서 열린 V리그 여자부 IBK기업은행과 정관장의 경기. 스파이크 득점 실패에 아쉬워하는 정관장 인쿠시. 화성=송정헌 기자songs@sportschosun.com/2025.12.28/
[스포츠조선 정현석 기자]진에어 2025∼2026 V-리그가 지난해 12월 30일을 끝으로 상반기(1~3라운드) 여정을 마무리했다.
3라운드 종료 시점에 KOVO는 청신호를 켰다. 남자부 관중이 많이 늘었고, 여자부 시청률도 올랐다. 주춤했던 배구 인기 회복의 원년에 대한 기대감이 피어오른다.
1~3라운드 전체 관중수는 남자부 13만6233명, 여자부 15만4646명. 지난 시즌 대비 꽤 많이 증가했다. 남자부는 10.65% 증가(12만3255명 →13만6233명), 여자부는 5.3% 증가(14만6797명 →15만4646명)했다. 남녀부 통합 7.7%의 증가세다.
남자부 관중이 상대적으로 많이 늘었다. 1~3라운드 남자부 평균 관중수는 지난시즌 기준 12.3%(1956명 → 2197명) 늘었다. 3라운드를 기준로도 21.7%(1939명 → 2360명)로 크게 증가했다.
OK저축은행 부산 이전 효과가 한 몫을 톡톡히 했다. OK저축은행은 대한항공과의 개막전에서 4270명의 관중을 모았다. 주말과 주중을 가리지 않고 꾸준히 경기장을 찾는 구름관중 덕에 OK저축은행은 남자부 7개 구단 중 가장 많은 평균 관중 3051명을 기록중이다. 평균관중 2위는 지난 시즌 챔피언 현대캐피탈의 2799명.
여자부도 늘었다. 1~3라운드 평균 관중 2455명으로 지난시즌(2330명) 대비 5.4% 증가했다.
흥국생명과 정관장의 시즌 개막전에 5401명의 팬들이 배구장을 찾으며 상반기 여자부 최다 관중을 기록했다. 정관장의 경우 인쿠시 영입 전후를 비교했을 때 평균 약 580명의 증가세를 보였다.
남녀부 상반기(1~3라운드) 평균 시청률은 0.04% 소폭 상승했다. 남자부는 지난 시즌(2024~2025) 대비 0.08% 미세 감소(0.55% → 0.47%) 했지만, 여자부가 0.19% 증가(1.18% → 1.37%)하면서 상승을 이끌었다. 이번시즌 상반기 여자부 시청률은 역대 상반기 평균 시청률 1위 기록이다.
김연경 은퇴로 흥행에 대한 우려가 컸지만 예능 프로그램발 '김연경 제자' 인쿠시의 인기 등 여러 호재와 구성원들의 노력 속에 위기를 지워가고 있는 모양새.
|
|
|24일 인천 삼산월드체육관에서 열린 V리그 여자부 흥국생명과 IBK기업은행의 경기. 김연경이 시구 행사를 펼쳤다. 팬들에게 인사를 하고 있는 김연경. 인천=송정헌 기자songs@sportschosun.com/2025.12.24/
대한항공과 한국도로공사가 3라운드 종료 시점 각각 승점 40점으로 남녀부 선두에 올라있다. 두 팀 모두 시즌 초반 10연승 행진을 이어가면서 대한항공은 14승 3패, 한국도로공사는 15승 3패의 성적을 기록했다.
선두와 중위권 순위 싸움은 배구 인기를 지속할 흥행요소다. 남자부에서는 현대캐피탈과 KB손해보험이 대한항공을 맹추격 중이다. 한국전력, OK저축은행은 치열한 중위권 싸움을 벌이고 있다. 여자부에서는 현대건설이 3라운드 전승의 저력을 과시하며 도로공사를 추격 중이다. 흥국생명과 GS칼텍스, IBK기업은행도 봄배구를 향한 선전을 이어가고 있다.
전반기에는 의미 있는 기록들이 탄생했다.
남자부에서는 OK저축은행 신영철 감독이 지난해 11월 27일 우리카드와의 경기에서 승리하며 남녀부 V-리그 사령탑 최초로 300승 금자탑을 세웠다. 신 감독은 2004년 LIG손해보험(현 KB손해보험)의 지휘봉을 잡으며 감독으로서 첫 걸음을 뗀 바 있다.
|
|
|21일 인천 계양체육관에서 열린 V리그 대한항공-OK저축은행전. OK저축은행 신영철 감독이 부용찬을 격려하고 있다. 인천=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2025.11.21/
V-리그 8시즌째인 현대캐피탈 외국인 선수 레오는 지난해 12월 20일 OK저축은행전에서 V-리그 남자부 역대 통산 득점 7000점 고지를 가장 먼저 밟았다. 또한 레오는 3라운드 MVP를 수상하며 개인 통산 11번째이자, 은퇴한 김연경(11회)과 함께 남녀부 역대 최다 MVP 수상자로 어깨를 나란히 했다.
|
|
|16일 인천 계양체육관에서 열린 V리그 남자부 대한항공과 현대캐피탈의 경기. 서브를 준비하고 있는 핸대캐피탈 레오. 인천=송정헌 기자songs@sportschosun.com/2025.12.16/
V리그 원년 멤버인 대한항공 세터 한선수는 12월 28일 우리카드전에서 블로킹 500개 기준기록상을 달성했다. 세터로서는 최초 기록이다.
|
|
|13일 장충체육관에서 열린 V리그 GS칼텍스와 현대건설의 경기. 현대건설 양효진이 득점 후 환호하고 있다. 장충=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2025.12.13/
여자부에서는 한국도로공사 김종민 감독이 12월 14일 V-리그 여자부 최다 158승 기록을 달성했다. '꾸준함의 대명사' 현대건설 양효진은 역대 여자부 최초로 6000득점과 블로킹 1650개를 기록했다.
이번 시즌을 앞두고 IBK기업은행 유니폼을 입은 임명옥은 남녀부를 통틀어 디그 1만1500개를 성공시키며 역대 1위 기록을 세웠다.
정현석 기자 hschung@sportschosun.com
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.