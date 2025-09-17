스포츠조선

손담비, 딩크족→딸 출산 이유 "♥이규혁 결혼 후 아기 갖고 싶다고" ('돌싱포맨')

기사입력 2025-09-17 00:07


[스포츠조선 조윤선 기자] 가수 겸 배우 손담비가 남편 이규혁과 딩크족으로 살 계획이었다고 밝혔다.

16일 방송된 SBS '신발 벗고 돌싱포맨'에는 이지혜, 손담비, 김똘똘이 출연했다.

이날 손담비는 "원래는 아이 계획 없이 딩크족으로 살려고 했다. 우리가 늦게 결혼하기도 했고, 인생 절반은 각자 살았으니 남은 인생은 둘이 알콩달콩 살아도 괜찮겠다고 생각해서 아기는 생각해 본 적이 없다"고 털어놨다.

이어 "근데 오빠가 결혼 후 1년 지나니까 아이 이야기를 하더라. 되게 갖고 싶다고 하는데 나도 이 사람을 너무 사랑하니까 이 사람 닮은 아이를 낳으면 행복하겠다 싶었다"고 밝혔다.

손담비는 둘째 계획을 묻자 "하나도 겨우 낳았다. 43세에 겨우 낳았다. 시험관 하면서 너무 힘겹게 낳아서 (둘째는) 못 낳을 거 같다"며 "그리고 전치태반에 걸렸다. 아기의 태반이 자궁에 다 들러붙어서 자연분만이 안 됐고, 전신마취밖에 안 됐다. 조산 가능성도 너무 컸다. 38주까지 가는 게 기적이라고 할 정도였는데 다행히 무사히 출산했다"고 말했다.


또한 손담비는 딸이 이규혁과 똑같이 생겼다는 주변 반응에 대해 "난 나를 닮은 거 같은데 왜 이렇게 오빠를 닮았다고 하냐"며 억울함을 드러냈다.

그러면서 "초음파 보는데 선생님께서 '담비 씨 얼굴이 없다'고 했다. 내가 너무 놀라서 '너무 섣부르신 거 아니냐'고 했다. 근데 아기 낳고 신생아실에 보러 가는데 커튼 열고 아기 보는데 감동스러워서 울었다. 엘리베이터에서도 우는데 오빠가 '우리 딸 너무 예쁘지'라고 해서 감동해서 '오빠 너무 닮았다'고 했더니 '나 닮아서 우는 거냐'고 묻더라"고 말해 웃음을 자아냈다.

이를 들은 이지혜는 "남편 닮았는데 예쁘게 풀렸다. 다행이다. 넌 진짜 복이다. 복인 줄 알아라"라며 부러워하는 모습을 보여 폭소케 했다.

