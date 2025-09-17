'연락두절' 여에스더, 근황 전했다 "우울증에 52kg까지 빠져, 아무데…

|
[스포츠조선 김소희 기자]의학전문기자 홍혜걸이 아내이자 가정의학과 전문의인 여에스더의 근황이 공개됐다.
16일 여에스더의 유튜브 채널에는 "여에스더 최근 근황 '귀신처럼 하고 다녀..(?)'"'라는 제목의 쇼츠 영상이 공개됐다.
이어 그는 "최근에 우울증 약을 하나 추가했는데, 부작용이 입맛이 없어지는 거다. 그래서 2kg 빠졌다. 안 좋은 점은 기운이 없다는 거고, 좋은 점은 옷들이 들어간다"라고 전했다.
남편 홍혜걸은 여에스더의 건강 상태에 대해 "아내가 갑상선암 수술도 받았고, 뇌동맥류와 중증 천식도 있다. 맨날 발작적으로 숨을 못 쉬어서 고생한다"며 "우울증 때문에 아무데도 안 나간다. 오늘도 촬영 때문에 옷을 입은 거다. 평소엔 그냥 잠옷 하나 입고 귀신처럼 누워만 있다"고 밝혔다.
이에 여에스더는 "예쁘다더니 귀신처럼 보이냐? 누워 있으면 와서 맨날 '우리 통통이 예쁘다'고 하지 않냐"고 되물었고, 홍혜걸은 "그건 립서비스다. 맨날 하루 종일 침대에 누워 있고, 깨어 있으면 유튜브만 본다. 밥도 전부 배달시켜 먹는다. 내가 돈이 없나, 시간이 없나. 나도 좀 맛집 가고 싶다"고 토로해 웃음을 자아냈다.
|
한편 서울대 의대 출신인 여에스더는 의사이자 영양제 사업가로, 최근 매출 3000억 원대를 기록한 것으로 알려졌다. 강남 대치동 아파트를 매입해 35억 원 상당의 시세 차익을 본 사실도 화제가 된 바 있다.
다만 그는 쾌감을 느끼지 못하는 무쾌감증(anhedonia·안헤도니아) 증상을 겪고 있다고 밝혀 많은 이들의 안타까움을 자아냈다.