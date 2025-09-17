[전문] 박형식, 출연료 3억·4억 '억지'說에 입 열었다.."사실과 달…

스포츠조선

[전문] 박형식, 출연료 3억·4억 '억지'說에 입 열었다.."사실과 달라"

기사입력 2025-09-17 08:10


[스포츠조선 문지연 기자] 배우 박형식이 출연료와 관련한 소문에 입을 열었다.

박형식의 소속사 레브엔터테인먼트는 17일 "최초 보도된 '닥터슬럼프'부터 '트웰브'까지 언론을 통해 노출된 박형식의 출연료 보도는 사실과 다르다.
실제와 다르게 기정사실화 되고 있어 공식 입장을 전한다"고 했다.

이어 "박형식은 맡는 작품마다 성실히 임하고 있다. 앞으로의 활동 또한 따뜻한 시선으로 지켜봐주시면 감사하겠다"고 덧붙였다.

박형식은 그동안 출처를 확정할 수 없는 각종 소문으로 인해 고통을 받아왔다. 출연료 3억, 4억 설이 이어지면서 박형식을 향한 네티즌의 원색적 비난까지 이어지던 가운데, 결국 박형식 측이 이 같은 입장을 낸 것.

박형식은 제국의 아이들로 데뷔한 이후 각종 작품을 통해 배우로서 변신을 이뤄온 바. '힘쎈여자 도봉순'부터 전역 후 작품이던 '닥터슬럼프', '보물섬' 등을 높은 시청률과 화제성으로 이끈 바 있다. 최근 방영된 '트웰브'까지 전 소속사였던 피앤드스튜디오와의 계약을 진행했으며, 현재는 레브엔터테인먼트를 설립한 뒤 차기작을 검토 중이다.

다음은 레브엔터테인먼트 공식입장 전문.

안녕하세요. 레브엔터테인먼트입니다.

배우 박형식의 회당 출연료 관련 공식 입장 전달드립니다.


박형식 배우는 맡는 작품마다 성실히 임하고 있습니다.

앞으로의 활동 또한 따뜻한 시선으로 지켜봐 주시면 감사하겠습니다.


문지연 기자 lunamoon@sportschosun.com

