스포츠조선

뉴진스, 어도어 전쟁 속 기쁜 소식…'어텐션' 5억 스트리밍 돌파

기사입력 2025-09-17 09:25


뉴진스, 어도어 전쟁 속 기쁜 소식…'어텐션' 5억 스트리밍 돌파

[스포츠조선 백지은 기자] 그룹 뉴진스가 복잡한 상황 속에서도 기쁜 소식을 전했다.

17일 세계 최대 음원 스트리밍 플랫폼 스포티파이에 따르면 뉴진스의 데뷔곡 '어텐션'이 5억 스트리밍을 돌파했다.

'어텐션'은 2022년 8월 발표된 곡으로 감각적이고 리드미컬한 도입부와 세련된 비트, 멤버들의 청량한 음색이 어우러져 공개와 동시에 신드롬급 인기를 끈 곡이다. '어텐션'은 15일 기준 5억 7만 6255회 재생되며 뉴진스 통산 다섯 번째 5억 스트리밍 곡이 됐다.

뉴진스는 지금까지 총 15개의 스포티파이 억대 스트리밍 곡을 배출했다. 'OMG'와 '디토'가 8억 회 이상, '슈퍼샤이'가 7억 회 이상, '하입보이'가 6억 회 이상, '어텐션'이 5억 회 이상, '뉴진스'가 4억 회 이상, 'ETA'가 3억 회 이상, '쿠키' '허트' '쿨 위드 유' '하우 스윗'이 2억 회 이상, 'ASAP'와 '겟업' '슈퍼내추럴' '버블검'이 각각 1억 회 이상 재생됐다. 뉴진스가 지금까지 발표한 모든 노래의 스포티파이 합산 누적 재생수는 67억 회를 넘는다.

한편 뉴진스는 소속사 어도어와 전속계약 분쟁 중이다. 뉴진스는 지난해 11월 어도어의 전속계약 위반으로 계약이 해지됐다며 독자 활동을 선언했다. 이에 어도어는 멤버들을 상대로 전속계약 유효확인의 소와 기획사 지위 보전 및 광고계약 등 체결 금지 가처분 신청을 냈다. 법원은 어도어의 가처분 신청을 모두 인용했고, 뉴진스의 독자 활동은 금지됐다. 이어진 본안 소송은 두 차례에 걸친 조정이 모두 결렬되며 10월 30일 최종 선고를 기다리게 됐다.


백지은 기자 silk781220@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

이병헌, 21개월 딸 어린이집 보내며 속상 "자지러지게 울어 데려올 뻔"

2.

정원관 "NRG 故김환성, 패혈증으로 3일만 사망..충격에 엔터 떠났다"

3.

잔나비 최정훈, 폭우에 아찔 '꽈당' 사고…관객이 살렸다[SC이슈]

4.

손담비, 딩크족→딸 출산 이유 "♥이규혁 결혼 후 아기 갖고 싶다고" ('돌싱포맨')

5.

'사치 안 한다'던 고준희, 샤넬백만 수십 개… "그걸 어떻게 세"

연예 많이본뉴스
1.

이병헌, 21개월 딸 어린이집 보내며 속상 "자지러지게 울어 데려올 뻔"

2.

정원관 "NRG 故김환성, 패혈증으로 3일만 사망..충격에 엔터 떠났다"

3.

잔나비 최정훈, 폭우에 아찔 '꽈당' 사고…관객이 살렸다[SC이슈]

4.

손담비, 딩크족→딸 출산 이유 "♥이규혁 결혼 후 아기 갖고 싶다고" ('돌싱포맨')

5.

'사치 안 한다'던 고준희, 샤넬백만 수십 개… "그걸 어떻게 세"

스포츠 많이본뉴스
1.

'속타는 LG' 한화에게 또 이런 일이…'1위 분수령' 죽음의 8연전? '에이스'가 계속 사라진다

2.

'GOOD BYE' 벤탄쿠르! 새로운 '믿을맨' 신속히 완전 영입…토트넘 상승세 핵심 인물→500억이면 '거저다 거저'

3.

'역대 1위' 한화 원투펀치+류현진, 이런 혜택 다시는 없다…154㎞ 특급 루키 "많이 물어봤어요"

4.

'보면서도 믿기지가 않네' 백투백투백투백 홈런 폭발, 진기록 나왔다[창원 현장]

5.

107분 중단에도 불뿜은 빅볼. 홈런 4방으로 8점 뽑아 승리. 매직넘버 8 염갈량 "마지막까지 힘든 경기 이지강이 마무리를 잘해줬다"[수원 코멘트]

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.