아이브 리즈, 에잇세컨즈 모델 발탁…"Z세대 선망, 신비로운 이미지 시너…

[고재완의 ShowBIZ] 아이브(IVE) 리즈가 에잇세컨즈 모델로 발탁됐다.
해당 컬래버레이션은 장미가 피어나는 정원에서 영감을 받아 기획됐다. 리즈는 크롭 재킷과 벌룬 스커트, 꽃무늬 튤 드레스, 자수 카디건 등 민주킴의 동화적 로맨스와 에잇세컨즈의 캐주얼 감성이 어우러진 다양한 의상을 자신만의 매력으로 완벽 소화해 감탄을 자아냈다.
에잇세컨즈는 리즈를 새 모델로 발탁함으로써 20~30대 소비자를 대상으로 브랜드 선호도를 제고하고 고객층을 넓혀가고자 한다. 향후 리즈와 함께 브랜드가 추구하는 다양한 트렌드와 스타일을 순차적으로 제안할 계획이다.
리즈의 더 많은 화보 및 착용한 제품은 전국 에잇세컨즈 매장과 온라인 쇼핑 플랫폼 SSF샵, 브랜드 공식 인스타그램과 유튜브 채널 등을 통해 확인할 수 있다.
한편, 리즈가 속한 아이브는 지난 7일 SBS '인기가요'를 끝으로 미니 4집 '아이브 시크릿(IVE SECRET)' 활동을 마무리했다. 오는 10월 31일부터 11월 2일까지 3일간 서울 올림픽공원 KSPO DOME(구 체조경기장)에서 새 월드 투어 '쇼 왓 아이 엠(SHOW WHAT I AM)'의 포문을 연다.
고재완 기자 star77@sportschosun.com