액션 모바일 RGP '가디스오더', 출시 앞두고 버튜버 그룹 '홀로라이브 프로덕션'과 컬래버레이션 실시

기사입력 2025-09-17 13:29


카카오게임즈는 신작 모바일 액션 RPG '가디스오더'의 글로벌 출시를 앞두고 인기 버튜버 그룹 '홀로라이브 프로덕션'과의 컬래버레이션을 진행하며, 버추얼 아티스트와 협업한 OST를 17일 공개했다.

이번 OST '기억예보'는 국내 인기 버추얼 아티스트 '헤비(Hebi)'와 글로벌 팬덤을 보유한 버튜버 그룹 홀로라이브 프로덕션의 시라카미 후부키가 함께 참여한 듀엣곡으로, 밝고 경쾌한 밴드 사운드를 통해 '가디스오더'의 밝은 분위기를 전한다. 특히 헤비 특유의 시원한 고음과 시라카미 후부키의 귀여운 보이스가 어우러져 색다른 매력을 선사한다. 두 아티스트는 각각 한국어와 일본어 파트를 맡아 글로벌 이용자에게 특별한 감성을 전한다.

공개된 뮤직비디오에는 두 아티스트가 함께 등장하는 일러스트도 최초로 공개돼 팬들의 기대감을 높였다. 또 앞서 공개된 '가디스오더' 첫 번째 OST '시간을 가로질러'에 이어, 이번 OST를 통해 '가디스오더'만의 독창적인 세계관과 감성을 이어간다.

카카오게임즈는 이후 홀로라이브 프로덕션과의 인게임 컬래버레이션으로 '가디스오더'의 글로벌 서비스에 앞서 전 세계 게임 및 애니메이션 팬들과 적극적으로 소통한다는 계획이다. 홀로라이브 프로덕션의 인기 멤버인 우사다 페코라, 모리 칼리오페가 게임 내 등장할 예정이며, 이 외에도 시라카미 후부키, 이누가미 코로네 등 인기 멤버들이 직접 '가디스오더'를 플레이하는 방송을 진행하며 팬들과 소통할 예정이다.

'가디스오더'는 레트로 감성의 2D 픽셀 그래픽으로 구현한 횡스크롤 액션 RPG로, 세 명의 캐릭터를 자유롭게 전환하며 싸우는 '태그 전투' 방식을 채택해 모바일에 최적화된 전투 액션을 갖췄다. 오는 24일 글로벌 서비스에 맞춰 한국어, 영어, 일본어, 중국어 번/간체, 스페인어 등 6개 언어와 함께 한국어와 일본어 더빙을 지원한다.


남정석 기자 bluesky@sportschosun.com

