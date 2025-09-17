액션 모바일 RGP '가디스오더', 출시 앞두고 버튜버 그룹 '홀로라이브…

|
카카오게임즈는 신작 모바일 액션 RPG '가디스오더'의 글로벌 출시를 앞두고 인기 버튜버 그룹 '홀로라이브 프로덕션'과의 컬래버레이션을 진행하며, 버추얼 아티스트와 협업한 OST를 17일 공개했다.
공개된 뮤직비디오에는 두 아티스트가 함께 등장하는 일러스트도 최초로 공개돼 팬들의 기대감을 높였다. 또 앞서 공개된 '가디스오더' 첫 번째 OST '시간을 가로질러'에 이어, 이번 OST를 통해 '가디스오더'만의 독창적인 세계관과 감성을 이어간다.
카카오게임즈는 이후 홀로라이브 프로덕션과의 인게임 컬래버레이션으로 '가디스오더'의 글로벌 서비스에 앞서 전 세계 게임 및 애니메이션 팬들과 적극적으로 소통한다는 계획이다. 홀로라이브 프로덕션의 인기 멤버인 우사다 페코라, 모리 칼리오페가 게임 내 등장할 예정이며, 이 외에도 시라카미 후부키, 이누가미 코로네 등 인기 멤버들이 직접 '가디스오더'를 플레이하는 방송을 진행하며 팬들과 소통할 예정이다.
'가디스오더'는 레트로 감성의 2D 픽셀 그래픽으로 구현한 횡스크롤 액션 RPG로, 세 명의 캐릭터를 자유롭게 전환하며 싸우는 '태그 전투' 방식을 채택해 모바일에 최적화된 전투 액션을 갖췄다. 오는 24일 글로벌 서비스에 맞춰 한국어, 영어, 일본어, 중국어 번/간체, 스페인어 등 6개 언어와 함께 한국어와 일본어 더빙을 지원한다.