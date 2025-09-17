[SCin스타] 별♥하하, 세 자녀와 부산 여행사진 공개 “사랑해 정말”

스포츠조선

기사입력 2025-09-17 13:32


[스포츠조선 조민정 기자] 가수 별과 하하 부부가 다정한 가족사진을 공개해 화제를 모았다.

별은 최근 자신의 SNS에 "이걸 이제야 업로드하네.. 꿀밤 맞자 엄마 너"라는 유쾌한 글과 함께 사진 여러 장을 올렸다. 이어 "3주나 지난 부산 여행 사진, 벌써 오래전 같다"고 덧붙이며 소중한 추억을 전했다.

공개된 사진 속에는 별과 하하가 세 자녀와 함께 물놀이를 즐기고 식사를 하며 행복한 시간을 보내는 모습이 담겨 있다. 화목한 분위기가 고스란히 전해져 팬들의 부러움을 자아냈다.

특히 하하는 해당 게시물에 "사랑해 정말"이라는 댓글을 남겨 아내와 가족에 대한 애정을 드러내며 눈길을 끌었다.

한편 별과 하하는 2012년 결혼해 두 아들과 한 딸을 두고 있다.
조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com



