'잘 생겨서 난리난' 윈터 경호원, 정체 밝혀졌다 "보디가드 아닌 모델"

기사입력 2025-09-17 14:10


[스포츠조선 이유나 기자]'잘 생겨서 난리난' 윈터 경호원, 정체 밝혀졌다

에스파 윈터가 뉴욕 행사장에 참석했다가 함께 찍힌 외국인 경호원 때문에 더 큰 화제를 모았다.

윈터는 11일(현지시간) 미국 뉴욕에서 열린 'Ralph Lauren Spring 2026 Women's Collection'(랄프 로렌 스프링 2026 여성 컬렉션)에 브랜드 앰버서더 자격으로 참석했다.

이날 윈터는 랄프 로렌 2025 가을 시즌 실크 드레스에 코르셋 벨트를 매치해 고전적인 매력을 살렸으며, 새틴 크로스바디 체인을 더해 세련된 분위기를 연출했다.

현장에서 윈터는 우아한 애티튜드로 시선을 사로잡았다. 쇼가 끝나고 퇴근하는 위터 뒤로 수려한 외모의 경호원이 함께 포착되며 글로벌 K팝 팬들의 시선을 사로잡았다.

키 188cm의 정장을 입은 외국인 보디가드는 윈터가 차로 가는 길을 터주며 무례한 팬들의 손이나 터치를 막아 주는 모습.

이후 K팝 팬들의 관심이 쏟아지자 해당 경호원은 직접 틱톡에 영상을 올리며 자신의 정체를 밝혔다.

그의 이름은 나단 오버랜드. 그는 "최근에 윈터의 경호를 맡고 SNS 팔로워가 급작스럽게 많이 늘었다. 뜨거운 관심에 감사하다"며 인사했다.


그는 "사실 전 윈터의 사설 보디가드가 아니다. 유감이다"라면서 "랄프로렌에서 고용한 모델이다. 2년째 모델 에이전시와 일하고 있고 연기는 몇번 해본 정도"라고 밝혔다.

그는 "인생 처음으로 윈터를 봤다"며 "소중한 시간이었고 영광이었다"고 소감을 밝혔다.

한편, 윈터가 속한 에스파는 지난 12일(현지시간) 미국 ABC 간판 모닝쇼 'Good Morning America'(굿모닝 아메리카)에 출연하며 현지 활동에 나섰다. 이어 폭스TV 인기 토크쇼 'Jennifer Hudson Show'(제니퍼 허드슨 쇼) 녹화에도 출연했다.

lyn@sportschosun.com

