수지X김선호 '현혹', 제주 촬영장 쓰레기 투기 결국 처벌 "과태료 부과…

[스포츠조선 이유나 기자] 배우 김선호 수지 주연 디즈니플러스 오리지널 시리즈 '현혹' 팀이 최근 불거진 쓰레기 무단투기 혐의에 100만원의 과태료를 받았다.
이후 '현혹' 제작사 쇼박스는 스포츠조선에 "촬영이 늦게 끝나 현장이 어두운 상황에서 꼼꼼하게 마무리를 하지 못했다"며 "상황을 인지한 즉시 촬영장 측과 유관 기관에 사과 및 양해를 구했고, 쓰레기를 즉시 수거했다. 현재는 모두 정리된 상태"라고 밝혔다. 이어 "촬영 후 현장을 제대로 정리하지 못해 불편을 끼쳐드린 점 진심으로 사과드린다"며 "앞으로는 보다 철저히 관리해 이런 일이 재발하지 않도록 주의하겠다"고 덧붙였다.
한편 '현혹'은 1935년 경성, 반세기가 넘도록 세상 밖으로 나오지 않아 의혹과 소문이 가득한 매혹적인 여인 송정화(수지 분)의 초상화를 의뢰 받은 화가 윤이호(김선호 분)가 그녀의 신비로운 비밀에 다가가게 되면서 벌어지는 이야기를 다룬 작품이다. 한재림 감독이 연출을 맡았으며, 배우 수지와 김선호가 출연한다. 오는 2026년 디즈니플러스를 통해 전 세계에 공개된다.
