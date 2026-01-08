부상만큼 무서운 감기? '초보 사령탑' 여오현의 깊어가는 고민 "장염까지 겹쳤다" [화성포커스]
|10일 장충체육관에서 열린 V리그 GS칼텍스와 IBK기업은행의 경기. IBK 리베로 임명옥이 세터 박은서를 격려하고 있다. 장충=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2025.12.10/
[화성=스포츠조선 김영록 기자] "팀내에 독감이 돌아서 걱정이다. 특히 박은서는 장염까지 겹쳤는데, 다행히 지금은 좀 괜찮아졌다."
자진 사퇴한 김호철 전 감독을 대신해 지휘봉을 잡은지도 벌써 한달반. 여오현 IBK기업은행 감독대행은 여전히 감독석이 어색하다.
기업은행은 8일 화성체육관에서 진에어 2025~2026시즌 V리그 여자부 4라운드 정관장전을 치른다.
4위 GS칼텍스보다 1경기 덜 치른 상황에서 승점 3점차 5위. 기업은행으로선 한경기 한경기가 소중한 시점이다.
여오현 감독대행은 "부상보다도 독감이 걱정이다. 컨디션들이 좀 떨어진 것 같다"면서도 "오늘도 선발 세터로는 박은서가 나간다. 한동안 훈련을 못했는데, 지금은 괜찮다"고 했다.
최근 들어 빅토리아와 킨켈라의 포지션을 맞바꾸는 모험을 단행했다. 생각보다 빅토리아가 잘 해주고 있어 고맙다고.
선수 시절 리베로의 교과서이자 전설이었던 그다. 지휘봉을 잡은 지금은 휘하에 '여자배구의 여오현' 임명옥을 두고 있다.
여오현 감독대행은 "우리 시대 최고의 리베로가 있다. 힘들겠지만 잘 버텨주고 있다. 덕분에 킨켈라나 육서영도 의지를 많이 한다"고 설명했다.
|24일 인천 삼산월드체육관에서 열린 V리그 여자부 흥국생명과 IBK기업은행의 경기. 선수들에게 응원을 보내고 있는 IBK 여오현 감독대행. 인천=송정헌 기자songs@sportschosun.com/2025.12.24/
현대캐피탈에서 플레잉코치로 오랜 시간 뛰었고, 여자배구 수석코치를 거쳐 감독대행까지 하고 있다. 하지만 여전히 감독 일이 어렵다는 그다.
"선수 때도 매경기 떨렸다. 지금도 마찬가지다. 그래도 은사님들이 계시니까, 김호철 (전)감독님이나 주위 선배들께 안부인사 드리면서 한두마디씩 물어보곤 한다."
이날 최대 변수는 역시 정관장의 주포 노릇을 하고 있는 인쿠시다. 여오현 감독대행은 "인쿠시의 공격을 얼마나 유효블로킹을 만들어내느냐, 수비 라인에서 어떻게 잡아주느냐가 관건"이라며 "특별히 정관장용으로 준비한 전략은 없다. 우리 시스템대로 경기를 치르겠다"고 강조했다.
화성=김영록기자 lunarfly@sportschosun.com
