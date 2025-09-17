'R2'를 언리얼 엔진으로 새롭게 구현한 'R2 오리진', 오는 25일 …

|
웹젠은 신작 MMORPG 'R2 오리진(ORIGIN)'을 25일에 정식 출시한다.
주요 콘텐츠로는 성장형 도전 콘텐츠 '극복의 탑' 등 새로운 인스턴스 던전이 추가되고 레벨, 업적 등 인게임 플레이 진척도에 따라 보상을 제공하는 '명성 시스템'을 도입해 캐릭터 육성의 재미를 극대화했다. 또 통합 서버 경쟁 콘텐츠 '카오스 던전'에서는 서버 간 경쟁 플레이를 즐길 수 있으며 다양한 길드 콘텐츠를 통한 동반 성장의 재미도 느낄 수 있다.
'R2 오리진'은 지난 8월 브랜드사이트를 개설하고 게임 정보를 공개해 많은 이용자들의 관심을 끌었고, 함께 진행된 캐릭터명 선점 이벤트도 모든 서버에서 마감됐다고 회사측은 전했다. 사전등록은 출시 전까지 지속되며 브랜드 사이트와 구글플레이, 카카오게임 사전예약 페이지에서 신청 가능하다.
브랜드사이트에서 신청할 경우 선발대의 귀걸이와 경험치 증폭제, 무기 강화주문서 등 3종의 보상을 지급하고, 구글 플레이와 카카오게임 사전예약까지 진행한 경우 추가 보상 혜택을 누릴 수 있다. 이밖에 공식 커뮤니티에서는 예비 게임회원과의 소통을 위한 다양한 이벤트를 진행중이며 추가 게임 정보도 순차적으로 공개할 예정이다.