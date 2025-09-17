스포츠조선

'56세' 신애라, 혈당 최고치 찍은 음식 의외였다 "초콜릿 아냐"

기사입력 2025-09-17 18:43


'56세' 신애라, 혈당 최고치 찍은 음식 의외였다 "초콜릿 아냐"

[스포츠조선닷컴 정유나 기자] 배우 신애라가 14일간 혈당 측정 실험을 진행했다.

17일 신애라의 유튜브 채널에는 '연속혈당측정기 아시나요~? 14일간 부착하고 지내봤어요~'라는 제목의 영상이 올라왔다.

신애라는 팔꿈치 쪽에 연속혈당 측정기를 붙이고 생활했다. 그는 "당뇨도 아니고 혈당에 문제 있는 것도 아니다. 그냥 내 식습관이 혈당에 어떤 영향을 끼칠지 궁금했다. 그래야 이렇게 먹으면 건강하고, 또 안되겠다 이런걸 알 수 있지 않느냐"고 전했다.


'56세' 신애라, 혈당 최고치 찍은 음식 의외였다 "초콜릿 아냐"
이어 혈당에 대해 "혈액 속의 포도당을 뜻한다. 이 혈액속에 포도당 수치가 90에서 140 안에 왔다갔다 해야 정상으로 본다"고 설명하며 "우리 사람은 다 다르지 않느냐. 인슐린이 분비되는 양도 다르고 기본적으로 가지고 있는 당수치 때문에 영향을 받기도 한다. 음식이 반응하는 속도, 반응 양도 사람마다 다 다르다. 그래서 제 개인적인 식습관과 잘 맞는 음식, 그렇지 않은 음식을 알아보고 싶었다. 건강할때 체크해보고 싶었다. 이미 아프고 나서 체크하면, 정말 내가 아플 때 치료 목적으로 하면 더 슬프고 힘들지 않느냐"고 전했다.

이후 신애라는 혈당 측정 실험 결과를 알렸다.

그는 "공복에 사과를 먹어봤더니 당이 오르긴 올랐다. 하지만 건강 범위 내에서 살짝 오르고 내려가더라. 또 누룽지를 끓여 먹었더니 제 기록중에 그날이 혈당 스파이크가 제일 높았다. 초콜릿 먹었을 때보다 더 높았다. 두번째로 당이 오른 경우는 바로 김밥을 먹었을 때였다"고 밝혀 눈길을 끌었다. 또한 "확실히 탄수화물을 과식할 때와는 다르게 적당히 먹을 때 혈당 스파이크가 안 일어나더라"고 전했다.

jyn2011@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

케이윌 교통사고에 영정사진 그린 정형돈·장성규..."두고두고 죄송" 6년만 사과

2.

48세 최강희, 결국 식당서 뛰쳐나갔다 "이게 맞는 건지 창피해"

3.

수지X김선호 '현혹', 제주 촬영장 쓰레기 투기 결국 처벌 "과태료 부과"

4.

선예, 찰리 커크 추모 비난에 분노 "비극적 살인에 '잘 됐다'며 웃어야 하냐" [전문]

5.

'故 최진실 딸' 최준희, 화장 전후 공개했다가 우수수 언팔...차이 어느 정도길래

연예 많이본뉴스
1.

케이윌 교통사고에 영정사진 그린 정형돈·장성규..."두고두고 죄송" 6년만 사과

2.

48세 최강희, 결국 식당서 뛰쳐나갔다 "이게 맞는 건지 창피해"

3.

수지X김선호 '현혹', 제주 촬영장 쓰레기 투기 결국 처벌 "과태료 부과"

4.

선예, 찰리 커크 추모 비난에 분노 "비극적 살인에 '잘 됐다'며 웃어야 하냐" [전문]

5.

'故 최진실 딸' 최준희, 화장 전후 공개했다가 우수수 언팔...차이 어느 정도길래

스포츠 많이본뉴스
1.

[속보] 삼성 라팍 폴대 쓰러졌다! 관중 없어서 천만다행.. 이걸 웃어야 하나 → 사상 초유의 취소 사유

2.

"내년에 큰 도움이 될 선수"…'제 2의 배찬승' 기대한다! 삼성 1R 지명, 서울고 투수 이호범

3.

한화 KBO 역대 최초 도전 밀리나…'광주 폭우' 18일 더블헤더 가능성 커졌다[광주 현장]

4.

대형 방수포 걷었더니 기습 폭우에 그라운드 물바다. 수원 LG-KT전 열릴 수 있나[수원 현장]

5.

"운이 굉장히 좋은 것 같다." 차단장이 놀라 덥석 잡았다. 1순위 후보가 8순위에 지명. '제2의 김영우'가 될 상인가

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.