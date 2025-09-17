스포츠조선

신지, ♥문원과 신혼집 최초 공개..노래방·PC방까지 '예비신랑 맞춤'

기사입력 2025-09-17 19:34


[스포츠조선닷컴 정유나 기자] 코요태 신지가 예비신랑 문원과 함께 살 신혼집을 최초로 공개했다.

17일 신지의 유튜브 채널에는 '신혼집에 노래방이 있다고? 코요태 신지의 전원주택 최초공개'라는 제목의 영상이 올라왔다.

신지는 "신혼집 공개는 처음이라 너무 떨린다"며 "코요태 행사 이슈로 문원이 독박 이사를 했다. 층수도, 평수도 좀 있다. 단독주택으로 온 이유 중에 하나다"고 집에 대해 설명했다.

이어 신지는 문원의 드레스룸을 시작으로 올화이트로 꾸며진 거실까지 차례로 공개했다. 화장실만 총 4개라고.


신지는 부엌과 함께 식료품 보관하는 곳도 소개했고, 이때 다량의 김자반이 보여 눈길을 끌었다. 이에 신지는 "예비신랑이 너무 좋아한다"면서 문원을 챙기는 모습을 보였다.

안방도 공개했고, 깔끔하게 정리된 가방 수납장이 시선을 모았다. 부부 침실도 공개됐고, 넓은 평수와 큰 티비, 숲 뷰가 감탄을 자아냈다.

특히 신혼집에는 노래방이 갖춰져 있어 놀라움을 자아냈다. 신지는 "5인용 노래방이다. 우리집의 히든 공간이다"라고 자랑했다.

3층 다락방은 직접 녹음 작업을 할 수 있는 장비 뿐만 아니라 문원과 나란히 앉아서 사용할 컴퓨터도 있었다. 마치 PC방같은 분위기가 눈길을 끌었다.


신지는 첫 집들이는 코요태 멤버들과 할 계획이라고. 이에 대해 "종민 오빠가 김치 냉장고를 사줬고, 빽가가 스타일러를 해줬다"고 자랑했다.

한편 신지는 7세 연하 가수 문원과 내년 결혼한다. 문원이 돌싱이며 딸이 있다는 사실이 공개되자, 이혼 사유 등 사생활과 관련한 의혹이 제기되며 부정적인 여론이 확산됐다. 이에 대해 신지는 "여러분의 걱정 어린 의견과 의혹을 소속사와 함께 모두 확인했으며 의혹은 모두 사실이 아니라는 것을 확인했다. 여러분들께서 보내주신 관심과 우려의 말씀들을 충분히 이해하고 있다, 고민하고 더 살피도록 하겠다"라는 입장을 밝혔다.

jyn2011@sportschosun.com

