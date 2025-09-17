스포츠조선

'목사♥' 자두, 사기 당해 잠적 "지인·계약 사기 당하고 심각한 우울증" ('A급 장영란')

기사입력 2025-09-17 20:21


'목사♥' 자두, 사기 당해 잠적 "지인·계약 사기 당하고 심각한 우울증…

[스포츠조선닷컴 이우주 기자] 가수 자두가 돌연 활동을 중단한 이유를 밝혔다.

17일 유튜브 채널 'A급 장영란'에서는 가수 자두가 출연해 장영란과 만났다.

자두는 근황에 대해 "어디선가 뭔가 하고 있었다. 제가 일단 목회자 남편과 결혼했다"며 "사실 방송 빼고 다한 것 같다"고 밝혔다.

독보적인 콘셉트로 데뷔해 화제를 모았던 자두는 "첫무대 올라가기 전에 (스태프가) '너무 빨라. 너무 갔어'라더라. 갑자기 전투력이 올라와서 내가 얼마나 돌아있는 애인지 보여줘야겠다 싶었다. 첫 무대가 떨리지 않고 너무 신났다"고 데뷔 무대를 떠올렸다.

데뷔하자마자 스타가 된 자두는 연예인병도 걸렸다며 "한때는 TV 돌릴 때마다 제가 나오던 때가 있지 않았냐"고 솔직히 밝혔다.


'목사♥' 자두, 사기 당해 잠적 "지인·계약 사기 당하고 심각한 우울증…
하지만 잘나가던 더 자두는 돌연 사라졌다. 그 이유에 대해 자두는 "강두 오빠랑 나랑 다른 회사를 가고 사기 당한 게 그때부터가 시작이었다. 카테고리 별로 사기를 당했다. 너무 세상 물정을 몰라서 '그렇게 힘드세요? 제가 어떻게 하면 될까요?' 이런 느낌도 있었고 '그래 내 카드 써' 했다. 내 마음을 터놓고 얘기했고 나랑 시간을 보냈던 사람들이 힘들다 하고 병원비도 얘기하니까. 사람에 대한 회의감도 생겼다. 몰랐는데 그때 내가 심각한 우울증을 앓고 있었다"고 지인들에게 당한 사기 피해를 고백했다.

자두는 "산소통 들고 호흡하고 쓰러지면 병원 가서 링거 맞고 지내다가 신앙 생활을 시작했다. 내 신앙 생활을 편하게 해줄 수 있는 회사를 만나고자 다음 계약을 하려 했는데 계약 사기가 시작됐다"며 소속사 사기까지 당했다고 밝혔다.

자두는 "증인 소환장이 생각지도 못할 때 날아온다. 뭔가를 시작하려고만 하면 증인소환장이 날아와서 난 또 그 사람을 마주해서 아니라는 걸 증명해야 한다. 유학 가려고 알아보면 소환장이 또 나온다"며 "그래도 힘든 나를 끝까지 끌어안고 가주는 사람들이 있었기 때문에 삶을 포기하지 않고 끝까지 가서 이겨냈다"고 털어놨다.

wjlee@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

케이윌 교통사고에 영정사진 그린 정형돈·장성규..."두고두고 죄송" 6년만 사과

2.

48세 최강희, 결국 식당서 뛰쳐나갔다 "이게 맞는 건지 창피해"

3.

수지X김선호 '현혹', 제주 촬영장 쓰레기 투기 결국 처벌 "과태료 부과"

4.

선예, 찰리 커크 추모 비난에 분노 "비극적 살인에 '잘 됐다'며 웃어야 하냐" [전문]

5.

'故 최진실 딸' 최준희, 화장 전후 공개했다가 우수수 언팔...차이 어느 정도길래

연예 많이본뉴스
1.

케이윌 교통사고에 영정사진 그린 정형돈·장성규..."두고두고 죄송" 6년만 사과

2.

48세 최강희, 결국 식당서 뛰쳐나갔다 "이게 맞는 건지 창피해"

3.

수지X김선호 '현혹', 제주 촬영장 쓰레기 투기 결국 처벌 "과태료 부과"

4.

선예, 찰리 커크 추모 비난에 분노 "비극적 살인에 '잘 됐다'며 웃어야 하냐" [전문]

5.

'故 최진실 딸' 최준희, 화장 전후 공개했다가 우수수 언팔...차이 어느 정도길래

스포츠 많이본뉴스
1.

[속보] 삼성 라팍 폴대 쓰러졌다! 관중 없어서 천만다행.. 이걸 웃어야 하나 → 사상 초유의 취소 사유

2.

"내년에 큰 도움이 될 선수"…'제 2의 배찬승' 기대한다! 삼성 1R 지명, 서울고 투수 이호범

3.

한화 KBO 역대 최초 도전 밀리나…'광주 폭우' 18일 더블헤더 가능성 커졌다[광주 현장]

4.

대형 방수포 걷었더니 기습 폭우에 그라운드 물바다. 수원 LG-KT전 열릴 수 있나[수원 현장]

5.

"운이 굉장히 좋은 것 같다." 차단장이 놀라 덥석 잡았다. 1순위 후보가 8순위에 지명. '제2의 김영우'가 될 상인가

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.