스포츠조선

유진, ♥기태영 '거실 돈바구니+무제한 용돈' 유복 어린시절에 "그때 만났어야"

기사입력 2025-09-17 22:39


유진, ♥기태영 '거실 돈바구니+무제한 용돈' 유복 어린시절에 "그때 만…

[스포츠조선닷컴 정유나 기자] 배우 기태영이 유복했던 어린 시절을 공개해 눈길을 끌었다.

17일 유진 기태영의 유튜브 채널에는 '8090년대생은 무조건 공감하는 추억의 간식 18종 리뷰'라는 제목의 영상이 올라왔다.

영상에서 유진 기태영 부부는 어릴 때 자주 먹던 추억의 간식 18종을 리뷰하는 시간을 가졌다.

두 사람은 추억의 과자 브이콘의 출시 가격이 300원이라는 사실을 듣고는 "진짜 비쌌다"고 반응했다.

이에 제작진은 "두 분 어릴때 하루 용돈 얼마 정도였느냐"고 물었다. 유진은 "잘 기억이 안난다. 용돈을 주기적으로 받았었나 싶다"고 말했고, 기태영은 "그런 건 없었다. 그냥 필요하다고 하면(주셨다)"고 답했다.


유진, ♥기태영 '거실 돈바구니+무제한 용돈' 유복 어린시절에 "그때 만…
이를 들은 유진은 "남편은 어렸을 때 유복했다. 거실 탁자 위에 바구니 같은 거 안에 돈이 가득 담아 있었다고 한다. 거기서 필요한 만큼 가져다가 썼다고 한다"고 기태영의 유복했던 어린시절을 언급했다. 기태영도 "초등학교 때 친구들 데리고 일주일에 몇번씩 놀이공원 갔다"고 인정했다.

그러자 유진은 "그때 만났어야 했다"고 말했지만, 기태영은 "아니다. 그때의 나는 나약했다. 풍족했으니까. 온실 속 화초였다. 그대로 계속 왔었다면 나는 나약한 남자가 됐을 것이다"라고 말했다. 이에 유진은 "그럼 우리는 못 만났겠다"고 반응했다.

한편 유진 기태영은 2011년 결혼해 슬하에 두 딸을 두고 있다.

jyn2011@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

신지, ♥문원과 신혼집 최초 공개..노래방·PC방까지 '예비신랑 맞춤'

2.

선우용여, 안성재 셰프 '모수' 혹평 "2인 80만 원 생각하면 맛 없어" ('순풍선우용여')

3.

정선희, 재혼 포기하고 5kg 감량 "자식에 노후 기대 못해, 혼자 잘 살아야"

4.

박나래, 윤남노 '나혼산' 꽂아주나 "섭외 거절 후회...수그리고 들어갈 것" ('나래식')

5.

'목사♥' 자두, 사기 당해 잠적 "지인·계약 사기 당하고 심각한 우울증" ('A급 장영란')

연예 많이본뉴스
1.

신지, ♥문원과 신혼집 최초 공개..노래방·PC방까지 '예비신랑 맞춤'

2.

선우용여, 안성재 셰프 '모수' 혹평 "2인 80만 원 생각하면 맛 없어" ('순풍선우용여')

3.

정선희, 재혼 포기하고 5kg 감량 "자식에 노후 기대 못해, 혼자 잘 살아야"

4.

박나래, 윤남노 '나혼산' 꽂아주나 "섭외 거절 후회...수그리고 들어갈 것" ('나래식')

5.

'목사♥' 자두, 사기 당해 잠적 "지인·계약 사기 당하고 심각한 우울증" ('A급 장영란')

스포츠 많이본뉴스
1.

'20순위 첫 지명' 충격 트레이드 여파, KIA 이런 무관심 처음이다…"2~3R 정보 이야기하고 갔는데"

2.

3.

4.

5.

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.