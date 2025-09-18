스포츠조선

박나래, '팁만 30만원' 통 큰 인성甲...윤남노 "직원들 다 나눠줘" ('나래식')

기사입력 2025-09-18 06:15


[스포츠조선닷컴 정안지 기자] 윤남노 셰프가 박나래의 미담을 공개했다.

17일 유튜브 채널 '나래식'에는 "윤남노 '감사한 기억 때문에 나오고 싶었어요'"라면서 영상이 게재됐다.

이날 박나래는 "나는 방송에서 많이 뵀는데 나를 본 적 있다고 하더라"며 급히 자신의 과거 행적들을 되돌아보며 긴장했다.

이에 윤남노는 "누나가 오셨는데, 이거 이야기 해도 되나"며 장난을 쳐 웃음을 안겼다. 이어 그는 "사실 그때 감동을 많이 주셨다. 내가 인생 처음으로 주방장이 되었던 곳이다. 앞에서 구워드리는 시스템이 있었다"며 "술을 좀 많이 드시고 고기를 굽는 나한테 되게 공손하게 나이를 묻더라. '29살이다'고 했더니 '젊으신 분이 엄청 고생한다'고 해주셨다. 땀을 뻘뻘 흘리면서 고기를 구우니까. 팁도 주셨다"고 말해 눈길을 끌었다.

윤남노는 "팁을 주셨을 때 그 모습이 되게 좋았다. 되게 돈을 멋있게 쓰셨다. 고개 숙이면서 '약소하지만 간식 사드셔라'고 하셨다"며 좋은 인상으로 남았던 박나래와의 첫 만남을 떠올렸다. 그러자 박나래는 "내가 설마 돈을 던졌겠냐"고 해 웃음을 안겼다.


박나래, '팁만 30만원' 통 큰 인성甲...윤남노 "직원들 다 나눠줘"…
윤남노는 "20만 원인가 30만 원인가 받았다. 그때 나는 안 가져가고 직원들 다 나눠줬다"라면서 "30만 원 그냥 내 주머니에 넣을 걸. 인생에서 몇 번 기억에 안 남는 제일 아까운 돈"이라고 해 웃음을 자아냈다.

그러면서 그는 "나가실 때도 손을 꼭 잡으면서 '대성하셔라'고 해주셨다"며 "너무 감사했다. 왜냐면 용기도 많이 얻었다. 그때 진짜 많이 힘들었다. 손님들한테 욕 먹은 적도 있었는데 그 시간만큼은 치유였었다"며 팁과 응원의 말도 함께 남기고 갔던 박나래에 고마운 마음을 전했다.

그러자 박나래는 "내 주제에 내가 뭐라고"라며 쑥스러워하면서도 "왜 이런 미담을 이제. '흑백요리사' 막 나왔을 때 딱 이야기 해줬으면 이슈가 됐을텐데"라며 너스레를 떨어 웃음을 안겼다. 그러자 윤남노는 "인생은 타이밍이다"며 웃었다.


이어 박나래는 윤남노를 향해 "진짜 잘 됐다"면서 "나는 잘될 줄 알았다. 내가 지분이 있다"며 지분을 주장해 폭소를 자아냈다.

