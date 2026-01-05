이상순, ♥이효리와 부부싸움 고백 "내 행동이 불씨, 정신 놓지 말자" ('요정재형')
[스포츠조선 이우주 기자] '요정재형' 이상순이 아내 이효리와의 현실 부부 일상을 공개했다.
4일 유튜브 채널 '요정재형'에서는 '역시..병오년에도 은은하게 돌아있는 안테나 회원들ㅋㅎㅎㅋㅋㅋㅋ'이라는 제목의 영상이 게재됐다.
정재형은 이상순에게 "2026년에 하지 않을 것이 뭐냐"고 물었고 이상순은 "나이가 들면서 무의식적인 어떤 행동이 나올 때가 있지 않냐. 근데 그 무의식적인 행동이 나오면 항상 상황이 안 좋아진다"고 고백했다.
이상순은 "아내랑 싸울 때도 싸우는 이유를 보면 내가 무의식적으로 한 행동이나 무의식적으로 한 말들이 불씨가 되는 경우가 되게 많았다. 그래서 계속 깨어있어야겠다고 생각하게 된다. 정신을 놓지 말자"고 다짐했다.
이적은 "점점 뇌에서 필터가 없어지고 주위에서 '야!' 이럴 사람은 없어진다"고 공감했고 이상순은 "우리가 싫어하는 어른들의 행동은 다 무의식적으로 나온다. 그 사람들이 악해서 그런 게 아니라 그냥 살던 대로 살았기 때문에 그런 경우가 많더라"라고 밝혔다.
정재형 역시 "나도 이런 생각을 한 적이 있다. 무심한 사람이 갖고 있는 무례함"이라고 말했고 이적은 "그래서 나는 어떤 생각이냐면 선하다는 것은 사실 무던하면 안 된다. 가족들이 상처받더라. 밖에서 호인들, 아버지들이 항상 집에 오면 악의가 없지만 무심한 것"이라 밝혔다. 이에 이상순은 "모든 걸 인지하고 해야 한다"고 덧붙였다.
