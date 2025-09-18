[SC-BIFF] "품격 있고 풍요로워"…서른 살 된 부국제, 이병헌·손…

|
[부산=스포츠조선 안소윤 기자] 제30회 부산국제영화제가 성대한 막을 올리며 본격적인 축제의 시작을 알렸다.
개막식에서는 올해의 아시아영화인상(감독 자파르 파나히), 한국영화공로상(감독 정지영), 까멜리아상(감독·배우·제작자 실비아 창), BIFF 시네마 마스터 명예상(감독 마르코 벨로키오)이 수여됐다.
그러면서 "반세기인 50년 동안 순탄치만은 않았다. 때로는 거친 파도와 싸웠고 열심히 노를 저었다. 군사독재 시절엔 검열과 맞서 싸웠고, 할리우드 영화가 시장 지배할 땐 그들과 맞서 싸웠다. 대기업이 투자배급을 독과점으로 운영할 땐 그 문제로 싸웠다. 그 길고 거친 강을 걸어온 건 저 혼자만이 아니고 수많은 동료, 선배, 후배들이 있었다. 이 상은 그들을 대신해 제가 받는 것이라고 생각한다"고 수상의 영광을 돌렸다.
정한석 집행위원장은 "집행위원장을 맡고 6개월 간 숨 가쁘게 달려왔다. 30회를 맞은 부산국제영화제에 함께할 수 있어서 영광이다. 많은 것들을 변화시키고 개선하고자 했다. 저희는 언제나 활기차고 품격 있으면서 풍요로운 영화제를 만들어갈 것이라고 약속드리고 싶다. 많은 분들에게 진심으로 감사드린다"고 인사를 전했다.
이어 정 집행위원장은 개막작으로 박찬욱 감독의 신작 '어쩔수가없다'를 소개하며 "대한민국을 넘어 세계를 대표하는 한국의 거장 감독께서 명배우들, 뛰어난 스태프들과 함께 만든 작품이 바로 올해의 개막작이다"고 밝혔다.
한편 제30회 부산국제영화제는 17일부터 26일까지 열흘간 부산 해운대구 영화의전당 일대에서 개최된다. 공식 상영작은 총 241편으로, 지난해보다 17편 늘었다. 연계 프로그램인 커뮤니티비프의 상영작까지 포함하면 전체 상영작은 총 328편이다.
