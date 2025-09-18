스포츠조선

비실비실 140km 공을 대체 왜 못치는 거야...무명의 오석주, 어떻게 '마성의 언터처블' 변신했나

최종수정 2025-09-18 11:07

비실비실 140km 공을 대체 왜 못치는 거야...무명의 오석주, 어떻게…
16일 잠실구장에서 열린 두산 베어스와 키움 히어로즈의 경기. 8회말 실점 위기를 막아낸 키움 오석주가 포효하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2025.09.16/

[스포츠조선 김용 기자] 아니, 140km 평범한 공을 왜 건드리지도 못하는 거야.

최근 KBO리그에서 가장 뜨거운 선수를 꼽으라면 여러 스타 플레이어들의 이름이 오르내릴텐데, 주저없이 꼽을 수 있는 복병이 있다. 바로 키움 히어로즈 투수 오석주다.

키움 팬이 아니거나, 야구를 매일같이 보는 팬이 아니라면 누군지 잘 모를 수도 있는 생소한 이름. 2017년 제주고를 졸업하고 LG 트윈스 지명을 받아 프로에 입단했다. LG에서 무명 생활을 거치다 지난 시즌을 앞두고 2차드래프트를 통해 키움 유니폼을 입었다. 지난해 선발 후보로 한 때 주목받기도 했지만, 17경기 평균자책점 11.12라는 참혹힌 기록만 남겼다.

하지만 최근 기세는 리그 최고의 선수라고 해도 과언이 아니다. 이 페이스로 쭉 가면 9월 MVP도 노려볼만한 엄청난 행보다.


비실비실 140km 공을 대체 왜 못치는 거야...무명의 오석주, 어떻게…
27일 서울 고척스카이돔에서 열린 키움 히어로즈와 한화이글스의 경기. 오석주가 역투하고 있다. 고척=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2025.08.27/
오석주는 17일 두산 베어스전 8회 등판, ⅔이닝 무실점 피칭을 했다. 윤석원이 만든 1사 1루 위기서, 박지훈을 삼진 처리하고 대타 김인태에 볼넷을 내줬지만 안재석을 내야 땅볼로 처리했다. 4경기 연속 홀드이자 시즌 7번째 홀드.

엄청난 건 이날 투구로 무려 18경기 연속 실점 기록을 이어가게 됐다는 점이다. 7월 들어 완전히 딴 사람이 됐다. 18경기 21이닝 단 1점도 내주지 않았다. 참고로 연속 경기 무실점 기록은 2020 시즌부터 2021 시즌에 걸쳐 삼성 라이온즈 임현준이 기록했던 38경기다.

그런데 육안으로 보면 엄청난 공이 아니다. 전성기 시절 오승환(삼성), 지난해 김택연(두산)처럼 알고도 못 치는 '돌직구'가 아니다. 실제 17일 두산전 직구 최고구속은 142km. 평균 140km 정도를 던진다고 보면 된다. 심지어 이것도 소폭 상승한 구속이라고 한다. 그렇다고 변화구가 '팔색조' 수준도 아니다. 커브와 스플리터 딱 2개만 던진다. 그런데 내로라 하는 타자들도 꼼짝을 못한다. 어떤 비밀이 숨어있을까.


비실비실 140km 공을 대체 왜 못치는 거야...무명의 오석주, 어떻게…
16일 잠실구장에서 열린 두산 베어스와 키움 히어로즈의 경기. 키움 오석주가 역투하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2025.09.16/
먼저 소속팀 키움 얘기를 들어봤다. 키움 관계자는 "커브의 질이 달라졌다"고 총평했다. 이 관계자는 "주무기가 커브인데 전에는 존 안에 넣기만 급급했다. 지금은 헛스윙을 유도하는 공을 자유자재로 던진다. 커브가 높게 몰려 난타당하기 일쑤였는데, 지금은 유인구로 잘 활용한다. 커브가 좋아지니 직구, 스플리터도 위력이 더해지는 케이스다. 원래 커브는 좋은 투수였고, 공을 던지는 감각도 좋은 스타일이었다. 최근 본인만의 투구 리듬을 찾은 데다, 결과도 좋으니 자신감도 붙은 것 같다"고 설명했다.


비실비실 140km 공을 대체 왜 못치는 거야...무명의 오석주, 어떻게…
17일 잠실구장에서 열린 두산 베어스와 키움 히어로즈의 경기. 키움 오석주가 역투하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2025.09.17/

키움에만 물으면, 자기 팀 선수 '셀프 홍보'로 느껴질 수 있다. 그래서 최근 오석주를 상대해본 A구단에도 물었다. 왜 못치는 건가. A구단 관계자 역시 포인트는 커브를 짚었다. 이 관계자는 "커브가 빠르게 떨어지는 게 아닌데, 회전수가 엄청나고 낙폭이 크다. 오석주를 상대하는 타자들은 커브를 머리에 담고 들어가는데, 그 커브를 생각하면 직구 위력이 배가된다. 140km 직구여도 타자 눈에는 훨씬 빠르게 보일 것"이라고 분석했다.

데이터도 있다. 오석주의 커브 분당 평균 회전수(RPM)은 2900대에 달한다. 올시즌 커브를 150구 이상 던진 투수 중 삼성 좌완 이승현(3024 RPM)에 이어 2위. RPM으로는 우완으로 1위, 리그 최상위 수준이라는 것이다. 오석주가 잘하는 건 우연이 아니었다. 다 이유가 있었다.


김용 기자 awesome@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

에이핑크 오하영 "'정글의 법칙', 소속사 대표 협박으로 출연…맨날 울었다"

2.

54세 이영애, 처음 밝힌 속내 "부작용 많아 내 얼굴 보기 싫어, 촬영 거부하기도" ('질문들')

3.

잘나갔던 자두, 돌연 잠적한 이유 "사기 피해로 심각한 우울증, 산소통 달고 쓰러져"

4.

정원관 "NRG 故김환성, 사랑니 뽑고 돌연 사망..패혈증 3일만"

5.

블랙핑크 리사라 소화가능…'부국제' 치골 노출 드레스, 워스트냐 베스트냐[SC이슈]

스포츠 많이본뉴스
1.

"처음부터 오재원 이었다"…장내 술렁인 2순위 파격 행보, 한화의 선택은 확고했다

2.

터질 듯한 몸통, 타구 속도 176km 실화냐...김주오가 도대체 누구야, 제2의 안현민이다

3.

"프로 지명받고 제일 후회하는 게" KIA 1R 루키의 통렬한 자기 반성, 후배들에게 당부했다

4.

'아! 하늘이시여' 리버풀 버린 '희대의 배신자' 결국 고꾸라졌다…최대 6주 결장 예상→'복수 혈전' 못 뛴다

5.

153km 전체 1순위 후보를 거르는 배짱 뭔가...KT는 왜 양우진 아닌 박지훈 선택했나

스포츠 많이본뉴스
1.

"처음부터 오재원 이었다"…장내 술렁인 2순위 파격 행보, 한화의 선택은 확고했다

2.

터질 듯한 몸통, 타구 속도 176km 실화냐...김주오가 도대체 누구야, 제2의 안현민이다

3.

"프로 지명받고 제일 후회하는 게" KIA 1R 루키의 통렬한 자기 반성, 후배들에게 당부했다

4.

'아! 하늘이시여' 리버풀 버린 '희대의 배신자' 결국 고꾸라졌다…최대 6주 결장 예상→'복수 혈전' 못 뛴다

5.

153km 전체 1순위 후보를 거르는 배짱 뭔가...KT는 왜 양우진 아닌 박지훈 선택했나

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.