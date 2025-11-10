유재석, 비혼주의 번복한 주우재에 날카로운 일침 "여자친구 있나봐"

|
[스포츠조선 김수현기자] 유재석이 비혼주의 선언을 번복한 주우재의 심중을 날카롭게 지적했다.
이에 주우재는 "여자친구요?"라며 모른체를 했고 유재석은 "그 자리에서 여자친구 공개 많이 했다. 창희도 거기서 자기 결혼하겠다고 말했다"라며 부추겼다.
주우재는 "최근에 갑작스러운 결혼식 연락을 많이 받았다. 아니 그렇지 않냐. 주변에서. 종국이 형도 있었고 어젠 또 곽튜브 결혼식을 다녀왔다. 연락 통보를 받은 게 많아서 제가 지금 당황하는 입장이다"라 해명했다.
|
"결혼생각이 있냐"는 질문에 주우재는 "(결혼) 생각을 안한다는 건 말이 안되는 거고"라 답했고 유재석은 "우재도 좀 왔다갔다 하는 거 같다. 생각은 늘 바뀔 수 있는 거니까"라며 '비혼주의'를 발표했던 주우재의 생각 변화에 끄덕였다.
주우재는 "언제가 (결혼은) 열려 있는 거고 뭐 진짜 만나는 사람이 생겨서 '사람이 괜찮은 거 같다' 그러면 저도 하겠죠"라고 밝혔다.
|
유재석은 "생각이 좀 많이 바뀌었다. 한 2년 전만 해도 뭐 자기는 결혼 절대 안하겠다고 그러더니 이제는 좀 많이 바뀌었다"라면서 "여자친구 있나봐!"라고 외쳐 주우재를 당황케 했다.
옆의 동생들 역시 "저도 얘기를 들으면서 그 생각 하고 있었다"라며 유재석에게 동조했다.
주우재는 "그게 아니라 아에 안한다고 하면... 이게 진짜 안하면... 하면 큰일 나니까!"라며 횡설수설해 웃음을 자아냈다.
