"우승과 함께 시집갑니다" 곽민선 아나, ♥송민규 '트로피' 프러포즈에 …

|
|
|
[스포츠조선 김소희 기자] 스포츠 아나운서 곽민선이 축구선수 송민규와 결혼 소감을 전했다.
그는 "제가 작년부터 응원해 주고 싶었던 게 '위닝 멘탈리티'였고 그 바람을 담아 지난 5월 깜짝 프러포즈 세리머니에 대한 답을 하였다. 골이 아닌 우승 정도면 승낙하겠다. 그런데 이렇게 많은 승리 끝에 우승까지 하게 될 줄 몰랐다"면서 전북 현대의 우승을 축하했다.
이어 "이런 사연으로 시상식이 끝난 후 가족들과 함께하는 시간에 저도 감히 트로피를 마주할 수 있었고, K리그 통산 최초 10번째 우승이라는 축구 역사에 길이 남을 순간을 함께했다. 영광스럽다. 모두들 고생 많으셨습니다"라며 감격스러운 소감을 전했다.
|
두 사람의 첫 만남은 송민규의 SNS 메시지로 시작됐다. 곽민선은 과거 한 방송에서 "민규 씨가 당시 21살이라 너무 어리기도 했고 처음엔 동생처럼만 생각했다. 그런데 사석에서 만나보니 생각보다 스윗하더라"며 웃으며 인연의 시작을 털어놓기도 했다.
한편, 송민규는 올해 5월 K리그 경기에서 득점 후 세리머니로 깜짝 프러포즈를 전 국민에게 생중계하며 화제를 모았다. 그리고 약 반년 후, 우승 트로피와 함께 진짜 프러포즈를 완성하며 드라마보다 더 로맨틱한 결실을 맺었다.