김지혜, 홈쇼핑 대박났다 "♥박준형 수입 10배, 남편도 내 카드 쓴다"(4인용식탁)

기사입력 2025-11-10 11:50


김지혜, 홈쇼핑 대박났다 "♥박준형 수입 10배, 남편도 내 카드 쓴다"…

[스포츠조선 김소희 기자]오늘(10일) 저녁 8시 10분 채널A '절친 토큐멘터리 ? 4인용식탁'에서는 홈쇼핑계를 평정한 '완판남' 염경환 편이 방송된다.

이날 염경환은 요리 연구가 이혜정과 코미디언 김지혜를 초대한다. 판매 전문 분야가 달라 서로 응원한다는 홈쇼핑계 레전드 세 사람은 MC 박경림이 음식을 바로 입에 넣자, 홈쇼핑에서는 음식을 충분히 보여주고 먹어야 한다며 훈수를 두어 웃음을 자아낸다.

고등학교 동창 김구라를 따라 1993년 SBS 공채 2기 개그맨으로 데뷔한 염경환은 2004년 국내 최초로 코코넛 오일을 들여와 판매하는 사업에 도전했지만 실패하며 8억 원의 빚을 지게 되었다고. 그래서 그 빚을 갚기 위해 홈쇼핑 출연을 시작했다는데. 이어 홈쇼핑 생방송 중 겪은 당황스러운 일화를 공개하며 음료에 들어간 왕파리를 태연하게 갈아 마셨던 일화를 전하자, 절친들도 생방송 중 겪은 각자의 돌발 상황을 털어놓으며 공감 토크가 이어진다.

한 달에 100여 개의 방송을 소화해 낸다는 염경환은 자신의 일정을 감당할 수 있는 매니저가 없어 자칭 인간 내비게이션이 되어 혼자 스케줄을 소화하고 있다고 밝힌다. 또한 차가 망가질 때를 대비해 2대의 차량을 번갈아 운전하고, 주 5일은 집에 들어가지 못하고 홈쇼핑 회사 근처에서 잔다는데. 그런 그의 인기를 실감하듯 녹화 도중에도 홈쇼핑 섭외 전화가 쉴 새 없이 걸려 와 절친들의 부러움을 산다. '힘들지 않냐'는 질문에는 "과거에는 이보다 더 힘든 적도 있었기에 내공이 쌓인 것 같다"고 털어놓은 그는, 방송 일이 없던 시절 아내와 함께 1년간 소형 승합차를 몰고 여의도에서 넥타이, 양말, 벨트를 팔았던 경험을 고백하며 "혼자였으면 안 했을 일이지만, 가정이 생기니 창피하지 않았다"고 전해 가장으로서 남다른 책임감을 드러낸다. 또한 힘든 시기에도 묵묵히 곁을 지켜준 아내에게 고마운 마음을 전한다


김지혜, 홈쇼핑 대박났다 "♥박준형 수입 10배, 남편도 내 카드 쓴다"…
남편 박준형과 결혼 20주년을 맞이한 김지혜는 홈쇼핑으로 남편 수입의 10배 이상을 벌게 되자 박준형이 갑자기 설거지를 도맡아 하기 시작했다고 폭로한다. 이어 "네가 안 벌면 어차피 다른 사람이 번다"는 박준형의 가스라이팅 때문에 열심히 일하게 되었다고 밝혀 절친들의 웃음을 자아내는 한편, '남편이 후배들 밥을 사줄 때 내 카드를 쓴다'며 남편의 큰 그림인 것 같다고 폭로를 이어가 현장을 웃음바다로 만든다

모두의 절친 MC 박경림과 함께하는 채널A '절친 토큐멘터리 ? 4인용식탁'은 매주 월요일 저녁 8시 10분에 방송된다.
김소희 기자 yaqqol@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

"돌다가 쿵!" 현아, 무대에서 쓰러진 충격 순간…'10kg 감량' 독 됐나

2.

현아, 마카오 공연 중 실신 "아무 기억 안나 미안, 체력 더 키우겠다"[전문]

3.

'55세' 김혜수, 중3 졸업사진부터 이 얼굴이라니...박중훈 "시간 흐르는게 신기해"

4.

김종국, 송은이 '핫핑크 비키니' 자태에 기겁 "남사스러워"

5.

산다라박, 박봄 '정서 불안정 전면부인'에 의미심장 SNS "멤버 너무 소중해"[SC이슈]

연예 많이본뉴스
1.

"돌다가 쿵!" 현아, 무대에서 쓰러진 충격 순간…'10kg 감량' 독 됐나

2.

현아, 마카오 공연 중 실신 "아무 기억 안나 미안, 체력 더 키우겠다"[전문]

3.

'55세' 김혜수, 중3 졸업사진부터 이 얼굴이라니...박중훈 "시간 흐르는게 신기해"

4.

김종국, 송은이 '핫핑크 비키니' 자태에 기겁 "남사스러워"

5.

산다라박, 박봄 '정서 불안정 전면부인'에 의미심장 SNS "멤버 너무 소중해"[SC이슈]

스포츠 많이본뉴스
1.

"김하성 양키스 간다" 전망 또 나왔다, 가뜩이나 타격 안좋은 NYY 유격수 '똑같은' 어깨 수술 받아 복귀 불투명...옵션 포기 이유?

2.

'이강인 때문에' 파리 열광의 도가니! 매각 안하길 '천만다행'…"이젠 PSG가 이강인에 의존"→이젠 팀의 핵심

3.

국대에서도 김서현 살리기? 지금 계속 던지는 것이 선수를 위한 길일까

4.

눈물 닦고 심기 일전! 1.1억원 안 썼으면 준우승도 없었다…100%는 기본? 인상폭 벌써 기대된다

5.

'패무패패무패패승패무승패패패승패무패패무' 손흥민 무너지자 같이 무너진 토트넘 훗스퍼 스타디움...20경기 단 3승, 최악의 기록 행진

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.