'삭발'한 박미선, 유방암 완쾌 아니었다 "체력 아직 안 돌아와, 죽는 …

|
[스포츠조선 김소희 기자] 코미디언 박미선이 유방암 투병 근황을 전했다.
유재석이 "유방암 진단을 받았을 때 실감이 안 나셨을 것 같다"라고 묻자, 박미선은 잠시 생각에 잠긴 듯 "실감이 안 났다. 아직도 체력이 완전히 올라온 건 아니다"라고 솔직하게 털어놨다.
|
또한 박미선은 "너무 많은 분들이 걱정해주시고 염려해주셨다. 진짜 제가 많은 사랑을 받고 있다는 걸 아파보니 알겠더라"라며 팬들과 동료들에게 진심 어린 감사를 전했다.
영상 말미에는 지인들의 깜짝 영상편지가 공개됐다. 이를 본 박미선이 눈시울을 붉히며 감동의 눈물을 흘렸다.
박미선의 자세한 근황과 투병기는 오는 12일 저녁 8시 45분 tvN '유 퀴즈 온 더 블럭'을 통해 공개된다.
한편, 박미선은 올해 1월 건강 이상으로 방송 활동을 전면 중단했다. 당시 JTBC '한문철의 블랙박스 리뷰'와 개인 유튜브 채널 '마미선'의 활동을 잠시 멈췄으며, 사전 촬영을 마친 '대결! 팽봉팽봉'에서도 건강 문제로 하차해 팬들의 걱정을 샀다.
이후 박미선이 유방암 초기 진단을 받고 치료에 전념 중이라는 사실이 전해졌으며, 소속사 큐브엔터테인먼트는 "개인 건강 문제로 휴식기를 가진 것이 맞다. 현재는 많이 호전된 상태"라고 밝혔다. 최근 절친 조혜련과 선우용여 또한 방송을 통해 "박미선이 치료를 잘 마치고 건강을 회복했다"고 전하며 팬들에게 반가운 소식을 전했다.