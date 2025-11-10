'삭발'한 박미선, 유방암 완쾌 아니었다 "체력 아직 안 돌아와, 죽는 줄 알았다"(유퀴즈)

기사입력 2025-11-10 12:36


[스포츠조선 김소희 기자] 코미디언 박미선이 유방암 투병 근황을 전했다.

10일 tvN '유 퀴즈 온 더 블럭' 측은 "보고 싶었던 단짝 누나, 박미선! 용기 내 찾아온 유퀴즈에서 전하는 투병기와 그녀를 위한 깜짝 편지"라는 제목의 선공개 영상을 공개했다.

영상 속에서 유재석은 "정말 보고 싶었다. 건강한 모습으로 돌아온 우리의 단짝 누나, 박미선 씨입니다"라며 반갑게 인사했다. 짧은 숏컷 헤어스타일로 등장한 박미선은 환한 미소를 지으며 "많은 분들이 이 모습 보고 놀라실 것 같다. 너무 파격적으로 나와서... 사실 용감하게 나온 거다"라며 웃음을 지었다.

유재석이 "유방암 진단을 받았을 때 실감이 안 나셨을 것 같다"라고 묻자, 박미선은 잠시 생각에 잠긴 듯 "실감이 안 났다. 아직도 체력이 완전히 올라온 건 아니다"라고 솔직하게 털어놨다.


이어 "저는 '완쾌'라는 단어를 쓸 수 없는 유방암"이라며 "폐렴으로 입원해서 2주 동안 항생제다 뭐다 다 때려 부었다. 원인을 몰랐으니까. 그래서 얼굴이 막 부었다. 살려고 하는 치료인데, 거의 죽을 것 같더라"라고 회상했다.

다만 박미선은 특유의 긍정적인 태도로 "겨울에 아팠던 것도 감사하고, 한 여름에 시원한 곳에서 치료 받은 것도 감사하더라. 이런 마음 가짐을 가지니까 치료하는 내내 굉장히 즐거웠다"고 소회를 밝혔다.

또한 박미선은 "너무 많은 분들이 걱정해주시고 염려해주셨다. 진짜 제가 많은 사랑을 받고 있다는 걸 아파보니 알겠더라"라며 팬들과 동료들에게 진심 어린 감사를 전했다.

영상 말미에는 지인들의 깜짝 영상편지가 공개됐다. 이를 본 박미선이 눈시울을 붉히며 감동의 눈물을 흘렸다.


박미선의 자세한 근황과 투병기는 오는 12일 저녁 8시 45분 tvN '유 퀴즈 온 더 블럭'을 통해 공개된다.

한편, 박미선은 올해 1월 건강 이상으로 방송 활동을 전면 중단했다. 당시 JTBC '한문철의 블랙박스 리뷰'와 개인 유튜브 채널 '마미선'의 활동을 잠시 멈췄으며, 사전 촬영을 마친 '대결! 팽봉팽봉'에서도 건강 문제로 하차해 팬들의 걱정을 샀다.

이후 박미선이 유방암 초기 진단을 받고 치료에 전념 중이라는 사실이 전해졌으며, 소속사 큐브엔터테인먼트는 "개인 건강 문제로 휴식기를 가진 것이 맞다. 현재는 많이 호전된 상태"라고 밝혔다. 최근 절친 조혜련과 선우용여 또한 방송을 통해 "박미선이 치료를 잘 마치고 건강을 회복했다"고 전하며 팬들에게 반가운 소식을 전했다.

