성시경→강동원·송가인, 기획사 불법운영 파문 "뒤늦게 인지, 등록 진행 …

[스포츠조선닷컴 이게은기자] 가수 성시경에 이어 배우 강동원, 가수 송가인까지. 1인 기획사 불법 운영 파문이 확산되고 있다.
강동원의 소속사는 지난 주 관련 이슈가 기사화된 후 문제를 인지했다면서 "현재 등록을 위한 절차를 밟고 있다"라는 입장을 전했다.
송가인의 매니지먼트를 담당 중인 제이지스타 측은 "포켓돌스튜디오와 전속계약이 만료된 송가인이 1인 기획사를 설립하는 과정에서 제이지스타와 전속계약을 하게 됐다. 제이지스타는 대중문화예술기획업 등록되어 있으며, 송가인이 제이지스타 소속 연예인으로서 활동하고 있는 만큼 문제를 인지하지 못하고 있었다. 가인달 엔터테인먼트 관계자가 오늘 중 등록 신청을 진행할 것"이라는 입장을 밝혔다. 가인달엔터테인먼트에는 송가인의 친오빠가 사내이사로 재직 중이다.
옥주현 측도 기획사 미등록 운영 의혹이 불거지자 "2022년 4월 경, 1인 기획사 설립 후 대중문화예술기획업등록을 진행하는 과정에서 당시 행정절차에 대한 무지로 인해 일부 절차의 누락이 발생하여 등록을 제때 완료하지 못한 불찰이 있었다. 실수를 인지한 후 곧바로 보완절차를 밟아 2025년 9월 10일, 대중문화예술기획업 등록신청을 마쳤고, 현재 등록을 기다리고 있는 상태"라며 고개를 숙였다.
한편 줄줄이 논란이 일자, 문화체육관광부는 오는 12월 31일까지 대중문화예술기획업 일제 등록 계도 기간을 시행한다고 밝혔다. 계도 기간 이후 미등록 사업자에 대해서는 행정 조사, 수사 의뢰 등 강력한 조치를 취할 방침이다.
