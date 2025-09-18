스포츠조선

미친 손세이셔널! 손흥민 MLS 대문 장식→'대폭발' 첫 해트트릭 강조…'평점 9.7점' 컨디션 최상, 월드컵까지 가져갈까

기사입력 2025-09-18 15:55


사진=MLS 공식 홈페이지 캡처

[스포츠조선 강우진 기자]손흥민이 또다시 미국 메이저리그사커(MLS) 공식 홈페이지 대문을 장식했다. 손흥민은 MLS에 진출한 뒤 첫 해트트릭을 기록하며 훨훨 날고 있다.

손흥민의 소속팀 LAFC는 18일(한국시각) 미국 유타주 아메리칸 퍼스트 필드에서 레알 솔트레이크와 2025시즌 MLS 리그 경기를 치렀다. 이날 손흥민은 선발 명단에 이름을 올렸다. MLS 진출 후 4경기 연속으로 선발 라인업에 포함됐다.

손흥민은 몸놀림이 가벼웠다. 시작한 지 3분만에 득점포를 가동했다. 상대 수비수 뒷공간을 완벽하게 파고들어 골키퍼와 일대일 장면에서 침착한 오른발 슈팅으로 반대편 골문을 열었다.

전반 16분에는 손흥민 특유의 득점이 나왔다. 페널티 박스 밖에서 공을 잡은 손흥민은 강력한 감아차기 슈팅을 시도했다. 상대 수비수들의 압박이 강하지 않았기에 슈팅에 충분한 임팩트를 가져갈 수 있었다. 골문 구석을 향하는 슈팅에 골키퍼는 반응하지 못했다.


레알 솔트레이크는 자비에 고조의 환상적인 바이시클 킥으로 한 골을 만회했지만, 또다시 손흥민이 빛났다.

손흥민은 후반 37분 자신의 첫 MLS 해트트릭에 성공했다. 역습 상황에서 데니스 부앙가가 공을 몰고 간 뒤 골문 앞에 있던 손흥민에게 패스를 전달했다. 손흥민은 이번에도 찬스를 놓치지 않고, 공을 골문 안으로 밀어 넣었다. 손흥민은 득점한 후 곧바로 부앙가와 함께 세리머니를 하며 기쁨을 나눴다. 손흥민은 해트트릭을 달성한 뒤 후반 41분 교체됐다. 이후 부앙가가 득점에 성공하며 LAFC는 레알 솔트레이크를 4대1로 대파했다.

이날 손흥민은 86분을 뛰면서 3골을 넣었다. 19번의 패스 중 17번을 성공시켰으며 6번의 슈팅 중 4번이 골문 안을 향했다. 축구 통계 매체 풋몹은 손흥민에게 평점 9.7점을 부여했다.


경기가 끝난 후 MLS는 손흥민의 해트트릭 사실을 알렸다. 공식 홈페이지 대문에 손흥민의 사진과 함께 '손세이셔널!'이라는 문구를 달았다. 손흥민의 MLS에서 첫번째 해트트릭이라는 점도 강조했다.


손흥민이 MLS에 합류한 뒤 제2의 전성기를 누리고 있다. 잉글랜드 프리미어리그(EPL)보다 헐거워진 압박과 넓은 뒷공간으로 손흥민이 날뛰기 좋은 환경이다. LAFC의 에이스인 부앙가와의 호흡도 좋다. 사실상 두 선수가 LAFC의 공격진을 이끌고 있다. 내년 FIFA 북중미 월드컵에서는 자신감을 되찾은 손흥민을 볼 수 있을 것으로 보인다. 손흥민이 이 흐름을 월드컵까지 가져갈 수 있을지 관심이 집중되고 있다.


강우진 기자 kwj1222@sportschosun.com



